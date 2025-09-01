Paga 37.000 euros por el mejor queso cabrales y se le cae al suelo El hostelero Iván Suárez, de El Llagar de Colloto, se hizo con el mejor ejemplar del certamen tras batir su propio récord Guinness en la subasta final

El quincuagésimo tercer certamen del Queso Cabrales que se celebró este domingo en la localidad asturiana de Arenas de Cabrales dejó una divertida anécdota cuando se conoció el ganador final. Se pagaron 37.000 euros por hacerse con la mejor pieza y cuando el hostelero fue a presumir de su conquista, el queso se deslizó de la bandeja y cayó al suelo para sonrojo de todos los presentes.

El protagonista fue el hostelero Iván Suárez, de El Llagar de Colloto. Tras ganar la subasta subió al escenario a recoger el queso y cuando levantó la bandeja al cielo, este se cayó. El empresario se tomó su error con buen humor y una vez recogió el queso del suelo volvió a posar para las cámaras, que demandaban la foto del ganador de la puja.

A su lado, también posó Encarnación Bada, elaboradora del queso y representante de la quesería Ángel Díaz Herrero, que también fue la ganadora en el certamen de 2024. Curiosamente, los dos protagonistas de la presente edición también acapararon todos los focos el año pasado. Iván Suárez llegó a pagar 36.000 euros por la mejor pieza del certamen, lo que supuso un récord Guiness. Este año, los mismos protagonistas han vuelto a superar esa marca. Es el quinto récord que logra este hostelero, tras los obtenidos en 2018, al pagar 14.300 euros; 2019, cuando desembolsó 20.500 euros y 2023, cuando abonó 30.000 euros.

Ampliar Paloma Ucha

Cinco restaurantes asturianos y cuatro de Madrid pujaban por hacerse con el mejor queso cabrales del país, y el Llagar de Colloto se volvió a llevar el premio. «Seguimos creyendo en el producto y apoyando a Cabrales y su gente», aseguró Suárez, tras alzarse como vencedor de la subasta, un hito que dedicó «a mi padre, que me insistió en que viniera, y a mi equipo». Además, por cuarto año consecutivo se donará un 15% del monto total a la Asociación Galbán, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra el cáncer infantil. «Todos los quesos tienen mucha calidad, tienes que tener la suerte de estar un poco por encima», explicó Encarnación Bada, elaboradora del queso ganador por segundo año consecutivo.

La pieza ganadora pesaba algo más de dos kilos, estaba elaborada con leche de vaca y había madurado desde diciembre a 1.500 metros de altura, en la cueva Los Mazos. «Lleva mucho trabajo, subirlo a la cueva a esas alturas, donde no llegan ni los coches», remarcó su autora.