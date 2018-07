Los padres que tengan un hijo a partir del jueves disfrutarán de cinco semanas de permiso Esta ampliación figuraba como uno de los compromisos adoptados por el PP y Ciudadanos en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy A. ALDAZ Martes, 3 julio 2018, 01:12

Las parejas que están a punto de tener un hijo no le quitan ojo estos días al calendario. Y no solo por los nervios del parto. La decisión de ampliar una semana más el permiso de paternidad, hasta cinco en total, entrará finalmente en vigor este jueves, al día siguiente de que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado los Presupuestos Generales, que incluyen una partida para financiar este avance -aunque no completo- en materia de conciliación e igualdad.

La ampliación a cinco semanas figuraba como uno de los compromisos adoptados por el PP y Ciudadanos en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy y ha sido mantenida en las Cuentas diseñadas por los populares y asumidas por el nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez. La medida da el primer paso hacia un objetivo mucho más ambicioso: lograr unos permisos igualitarios e intransferibles entre el hombre y la mujer, y pagados al 100%.

La avanzadilla de Euskadi

Los derechos a la crianza igualitaria de los hijos han entrado de lleno en la agenda política. También en Euskadi, que se ha adelantado al Gobierno central y ha anunciado que creará una ayuda para financiar 12 semanas extra de permiso -bajo la figura de una excedencia retribuida- ,que se sumarían a las cuatro actuales hasta las 16 en total. La medida entrará en vigor el año que viene y el Gobierno vasco ha decidido empezar por los padres que ya tengan hijos. Los primerizos tendrán que esperar a 2022.

El Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales dedica ahora 35,7 millones a las ayudas a la conciliación, y el próximo año ha previsto un desembolso de 55,4 millones, un 55% más. En 2022, cuando también los padres primerizos puedan acogerse a esta medida única en España, la inversión se elevará a los 83 millones de euros.