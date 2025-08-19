El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un paciente «viaja» al Caribe mientras lo intervienen para tratar un cáncer de próstata

Se trata de un proyecto pionero destinado a reducir el estrés y la ansiedad durante las operaciones

Rochell De Oro

Martes, 19 de agosto 2025, 16:23

Una ventana al futuro de la medicina se ha abierto en Italia. Mientras un paciente se encontraba en quirófano, bajo anestesia local, para tratar un cáncer de próstata, disfrutaba de un viaje en un arrecife caribeño, el espacio o la selva amazónica, todo gracias a un visor de realidad virtual.

El procedimiento tuvo lugar en el hospital Molinette de Turín, donde un equipo de especialistas ha puesto en marcha un proyecto pionero destinado a reducir el estrés y la ansiedad durante las operaciones, al tiempo que facilita los procedimientos mínimamente invasivos.

Apoyo psicológico

Más que un simple recurso de entretenimiento, se trata de una auténtica herramienta de apoyo psicológico. Tal como destacan los médicos que lideran la iniciativa, esta tecnología contribuye a gestionar el dolor, mitigar el miedo y ofrecer al paciente una mayor sensación de control en un contexto habitualmente cargado de tensión emocional.

Aunque la realidad virtual no sustituye la anestesia -motivo por el cual este método solo se emplea en intervenciones menores-, sí contribuye a reducir el estrés emocional del paciente, lo que se traduce en una experiencia quirúrgica más llevadera y con menos riesgos asociados. La experiencia es personalizada: cada paciente puede elegir su entorno favorito. Además, se incluye un acompañamiento musical que potencia la relajación.

Más allá de su carácter innovador, la aplicación de la realidad virtual en quirófano plantea un interesante debate sobre el papel de la tecnología en la humanización de la mediciona. Si hasta hace unos años la prioridad era reducir el impacto físico de las intervenciones, hoy también se pone el foco en le bienestar psicológico y emocional de quienes atraviesan una cirugía.

