Osakidetza quiere apartar de los exámenes a los tribunales de la OPE bajo sospecha

El Departamento de Salud del Gobierno vasco se ha empeñado en eliminar toda sombra de fraude en los exámenes de la OPE. Por este motivo, Osakidetza quiere apartar a los tribunales de las categorías suspendidas -tres hasta el momento, aunque pueden ser más- de la realización de las nuevas pruebas prácticas, por lo que les ha reclamado que deleguen en el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) su elaboración, según ha sabido EL CORREO. Esta será, además, con toda seguridad, la última ocasión en que las oposiciones para especialidades médicas cuenten con una prueba teórica y otra práctica. En la próxima OPE, que se quiere convocar el año que viene, el examen consistirá únicamente en un test, de 100 preguntas, que aunará ambas partes. De esta forma, los tribunales de las especialidades médicas -en la actualidad con poder para elaborar las preguntas y puntuar las respuestas- verán completamente reformada su función y autoridad al ser corregidas las pruebas con un sistema informático.

La repetición de exámenes afectará, en principio, a tres categorías. Osakidetza ha anunciado que se realizarán de nuevo las pruebas completas de Anestesia y de Angiología y Cirugía Vascular; además del ejercicio práctico de Cardiología. La investigación abierta ha descartado toda anormalidad en Cirugía Plástica, pero ha propiciado la suspensión cautelar de los exámenes referidos a otras cuatro disciplinas: Traumatología, Aparato Digestivo, Medicina Intensiva y Urología. La sombra de la sospecha se ha extendido, por tanto, sobre ocho categorías, aunque antes de que termine el verano, cuando se disponga de todos los análisis psicométricos de resultados encargados a la Universidad de Oviedo, podrían ser más, posiblemente unas diez. Es la cifra que maneja el Sindicato Médico de Euskadi, aunque las centrales LAB y ESK van más allá y elevan esa cifra hasta 19 en la denuncia presentada a la Fiscalía.

Evitar más fraudes

Las irregularidades detectadas en la última OPE marcarán el comienzo de un nuevo tiempo en las convocatorias de empleo del Servicio Vasco de Salud. Siguiendo las recomendaciones de los expertos académicos de Oviedo, Osakidetza se propone que los ejercicios sean sometidos a una prueba de congruencia antes y después de ser contestados.

Repetición de exámenes Los opositores de Cardiología, Anestesia y Angiología y Cirugía Vascular deberán volver a hacer pruebas teóricas y/o prácticas al detectarse irregularidades en el proceso y en las notas. En Cirugía Plástica, sobre la que también recayeron sospechas, el tribunal -que tiene la potestad de repetir los exámenes- descartó una nueva convocatoria. Cuatro nuevas categorías investigadas De momento, el Departamento de Salud ha abierto expedientes de investigación en otras cuatro especialidades: Traumatología, Aparato Digestivo, Medicina Intensiva y Urología.

Hasta ahora, las oposiciones médicas eran las únicas que tenían dos fases, una teórica de 100 preguntas -como el resto de categorías profesionales-, y otra de tipo práctico, que las diferenciaba del resto. En la última convocatoria, el IVAP fue el encargado de la elaboración de la primera parte y la segunda quedó, como siempre, en manos de los tribunales de las diferentes especialidades, integrados por jefes y miembros de los respectivos servicios.

El posible fraude detectado ha auspiciado el cambio de modelo, pero no podrá aplicarse en la repetición de los exámenes suspendidos, sujetos a la ley que ha regulado esta última convocatoria de la OPE. Los tribunales, según esta norma, son soberanos, y tienen capacidad para poner la segunda prueba, calificar los ejercicios y revisarlos, si así se les solicita. Para evitar suspicacias, incluso que se repitan posibles malas prácticas, Osakidetza invitará a estos órganos a que deleguen en el IVAP la elaboración de los exámenes. Aunque quedaran en evidencia pública, lógicamente, podrían negarse a ello. ¿Qué haría entonces Osakidetza? De momento, no se sabe. No hay una decisión tomada. Lo único que se conoce es el deseo de la consejería de Jon Darpón quede que las cosas se hagan de esta manera.

«Tenemos que hablar sin miedo», animanlos tres médicos que denunciaron el fraude Los tres médicos que destaparon las supuestas irregularidades en las OPE de especialidades médicas animaron ayer a la plantilla de Osakidetza a «hablar sin miedo» y a continuar denunciando lo que consideran un «sistema clientelar de contratación pública». El llamamiento, difundido a través de un comunicado, supone la respuesta de los tres facultativos a la decisión de la dirección del Servicio Vasco de Salud de denunciarles ante la Fiscalía por, según se anunció, pedir a miembros del tribunal que les filtraran los exámenes. Esta acción, según dicen los tres médicos, formaba parte de la recogida de pruebas y contaba con el visto bueno de la Fiscalía. «Ha llegado el momento de pronunciarse alto y claro. El modelo de Servicio Vasco de Salud depende de ello», afirmaron.

¿Hasta dónde han llegado las irregularidades detectadas? El Ararteko, Manu Lezertua, respondió ayer a esta pregunta, en función de lo que se conoce. Según dijo, la repetición de pruebas en tres especialidades médicas «demuestra que algún problema hay», pero rechazó «precipitar conclusiones». Sí adelantó algo completamente nuevo. Varios opositores a la categoría de técnico economista -«tres o cuatro»-, han solicitado su mediación para que se investigue esta prueba, lo que podría suponer que la sospecha se extendiera más allá de las especialidades médicas.

El sindicato CC OO, entretanto, ha puesto en manos de la Fiscalía nuevos datos que evidencian, a su juicio, vinculaciones directas entre miembros del tribunal de Microbiología y algunos opositores. En su ampliación de la denuncia, han entregado dos ejercicios de casos de sarampión tratados en los servicios de Bizkaia y el Hospital Donostia. El Departamento de Salud contestó ayer mismo que el tribunal de Microbiología analizó la OPE de la especialidad y concluyó que las pruebas «eran idóneas». El caso sigue abierto.