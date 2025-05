Osakidetza alerta contra banalizar el vapeo: «Lo hemos visto de regalo de comunión»

Terry Basterra Lunes, 26 de mayo 2025, 20:19 | Actualizado 20:25h. Comenta Compartir

Los hay de sabores sugerentes como frutas del bosque, cola, pastel de limón o brownie. Los hay de colores llamativos, con fundas elegantes o incluso con formas de personajes de dibujos animados. Los hay con nicotina o sin ella. Los vapeadores se han convertido en la principal herramienta de la industria tabaquera para ganar nuevos fumadores. En el País Vasco su expansión avanza de manera constante. Cada año entre un 1 y un 2% de la ciudadanía de la comunidad se inicia en su consumo, según figura en la última Encuesta de Adicciones de Euskadi. Pero si hay una franja de población en la que están logrando una implantación creciente y significativa esa es la de la gente joven. Uno de cada tres vascos de entre 15 y 35 años utiliza cigarrillos electrónicos, según advierte el Departamento de Salud.

Este aumento del consumo que reflejan los datos en esta franja de población preocupa a los sanitarios. «Cada vez se ven más jóvenes vapeando. Los dispositivos son más atractivos que el tabaco tradicional y se minimizan sus efectos, como si no fuese fumar pese a que estamos introduciendo sustancias nocivas en nuestro cuerpo, como elementos químicos, metales pesados o nicotina. Todo eso acabará provocando un daño a nuestros pulmones», indica María García. Ella es médica de Familia y jefa de la Unidad de Atención Primaria del Casco Viejo, uno de los centros donde esta semana se han instalado mesas informativas para animar a las personas que fuman a abandonar este hábito. Para se les informar de los perjuicios de este hábito para la salud y de las iniciativas que tiene en marcha Osakidetza para que lo abandonen.

En Osakidetza inquieta la banalización que existe en la sociedad con el vapeo. No solo se ha convertido para muchos jóvenes en la puerta de entrada al tabaco. «Es frecuente que combinen los cigarrillos electrónicos con los tradicionales», apunta Elena Fernández, enfermera comunitaria de Osakidetza. Es que también es la vía de acceso para iniciarse en el consumo de otras drogas. «El 76% de las personas de 15 a 34 años que ha vapeado también había fumado cannabis en alguna ocasión», afirman desde el Departamento de Salud.

Pero es que además cada vez ven casos de personas muy jóvenes, incluso críos, con estos dispositivos. La OSI de Bilbao-Basurto cuenta con una comisión dedicada al abordaje del tabaquismo en la que se ha alertado de que «hay niños de 12 años con vapeadores. Incluso se han llegado a regalar en una comunión. No está igual regulado que el tabaco tradicional y eso hace también que se venda y consuma en lugares donde no se puede fumar», indican las sanitarias.

Daños en el pulmón

El problema, añaden, es que las consecuencias de esta iniciación tan temprana en el tabaquismo no se verá hasta años después. «A corto plazo los efectos no se notan, pero con el tiempo quienes los consumen pueden desarrollar EPOC, uno de los problemas más graves y frecuentes que afectan a los fumadores, o un cáncer. Con el tabaco las células se dañan y cuanto antes empiece uno a consumir antes enferma y muere. No hay que olvidar que el tabaco está detrás también de muchos eventos cardiovasculares», reiteran.

La industria vende los vapeadores como un paso intermedio para que los fumadores puedan dejar este hábito. De hecho dos de cada tres adultos que los emplean alegan que les resultan útiles para reducir el consumo. El Departamento, por su parte, asegura que no existe ninguna evidencia científica que demuestre que los cigarrillos electrónicos ayudan a dejar de fumar.

Temas

Jóvenes

salud

Tabaco