Oposición y sindicatos acusan a Osakidetza de «cerrar en falso» la investigación de la OPE Aspirantes a distintas pruebas de la última OPE de Osakidetza se arremolinan en el vestíbulo del BEC, en Barakaldo. / Pedro Urresti A su juicio, resulta «incomprensible» que se expediente a seis vocales de un tribunal por una reunión secreta «si no influyó en los resultados» FERMÍN APEZTEGUIA Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:55

Las explicaciones dadas por la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, sobre el final de la investigación institucional por las posibles irregularidades detectadas en la OPE de Osakidetza no han convencido ni a los partidos de la oposición parlamentaria ni a los sindicatos. Algunas formaciones se mostraron incluso molestas. Unos y otras, organizaciones políticas y centrales sindicales, coinciden al criticar que el proceso «se cierra en falso», sin que nadie asuma «responsabilidades políticas ni penales» de lo sucedido. Afirman, asimismo, que resulta «incomprensible» que se abra un expediente disciplinario a seis vocales del tribunal de Traumatología -todos ellos médicos, algunos con categoría de jefe de servicio- por haber mantenido una reunión clandestina, al margen del protocolo administrativo, cuando, «al mismo tiempo, se dice que ese encuentro no influyó» en los resultados del examen. «¿Si no lo hizo, por qué les expedientan y por qué se suspenden cautelarmente las pruebas?», se preguntan. «No se entiende», coincidieron en sus críticas.

María Jesús Múgica anunció el día anterior que Osakidetza cerraba su investigación interna con la apertura de un total de siete expedientes disciplinarios -seis de Traumatología y uno de Pediatría Hospitalaria- y la repetición de cinco pruebas, dos teóricas y tres prácticas» en tres de las ocho categorías médicas bajo sospecha, las de Angiología y Cirugía Vascular (2), Anestesia (2) y Cardiología (1). En el caso de Traumatología, la decisión final sobre la repetición o validación de la prueba dependerá del resultado del proceso disciplinario abierto contra esos seis de los ocho miembros del jurado.

«Insólito»

Algunas de las críticas más duras sobre esta resolución llegaron del Sindicato Médico de Euskadi, que recordó al Servicio Vasco de Salud que «el hecho de que no se demuestren responsabilidades individuales no puede ocultar que un buen número de exámenes» -los correspondientes a 16 categorías según esta central- «reflejan unos resultados que podemos considerar insólitos y que difícilmente se pueden atribuir al azar». Resultados tan «anómalos», argumentaron, merecen un análisis por sí mismos «al margen de que no se demuestre ninguna responsabilidad individual». El sindicato recuerda, asimismo, a Osakidetza que ni siquiera la evaluación independiente contratada con la Universidad de Oviedo se ha atrevido a asegurar que semejantes resultados tengan que ver con «el azar», porque, a su juicio, «resulta muy poco probable que sean fruto de la casualidad».

LAB, ESK y ELA, que han denunciado la OPE ante la Fiscalía, elevan las sospechas de fraude hasta 19 categorías. «Resulta poco serio por parte de Osakidetza que sigan adelante como si no pasara nada», criticó el portavoz de ESK, Patxi Nicolau. «Hay que recordar al Gobierno vasco que ya no es que la OPE esté bajo sospecha, sino que está siendo investigada, y muy seriamente, por la Fiscalía» del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, afirmó. En una línea similar, se manifestó Bego Aranzasti, de LAB. «No nos sorprende. Salud ha vuelto a hacer lo que viene haciendo desde el principio: echar tierra encima, mentir y ocultar la verdad», afirmó.

ELA pidió la dimisión del consejero Jon Darpón por haber promovido una investigación que concluye «sin señalar ningún responsable y sin que se admita la existencia de filtraciones e irregularidades». «No existe voluntad para terminar con un sistema corrupto en la contratación de médicos especialistas», en el que, según consideró la delegada sindical Esther Saavedra, los jefes de servicio «controlan quién trabajará para ellos, tanto en régimen de contratación temporal como indefinida» con OPEs que forman parte «de un sistema corrupto».

Ejercicio de transparencia

En similares términos, se expresó la oposición parlamentaria. Rebeka Ubera, de EH Bildu, consideró las explicaciones de «insuficientes y decepcionantes» y confió por ello en que Podemos y PP apoyen la creación de una comisión de investigación. Podemos exigió «unas oposiciones transparentes, verificables y con una total garantía de igualdad de oportunidades». Laura Garrido, del PP recriminó al Gobierno vasco que pretenda «dar carpetazo al asunto sin haber llegado hasta el final».

En defensa de la OPE de Osakidetza salió el PNV y también el Colegio de Médicos de Bizkaia. La formación jeltzale destacó el ejercicio de «transparencia y diligencia del Departamento de Salud y Osakidetza en la gestión del procedimiento» y el «riguroso estudio» realizado, que permitirá que «se sigan disponiendo nuevas medidas para que este proceso y los sucesivos se ajusten a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública». El PSE, a través de su parlamentaria Natalia Rojo, confió en que la próxima comparecencia de Darpón «clarifique los datos que aún faltan por conocerse».