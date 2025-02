La opinión de una azafata sobre la costumbre de aplaudir en los aterrizajes: «Es una elección personal, pero...» La tripulante de cabina conocida en redes como @barbiebac.ok ha revelado por qué no está de acuerdo con este gesto

Marina León Miércoles, 26 de febrero 2025, 20:51

A la hora de viajar en avión, cada pasajero tiene sus costumbres y manías. Una de las más extendidas es la de aplaudir enérgicamente cuando el avión toca tierra. Pero ¿qué opina la tripulación sobre este extendido gesto? La azafata conocida en redes como @barbiebac.ok ha revelado en TikTok los motivos por los que no está de acuerdo con estos aplausos.

«Aunque algunos pasajeros aplauden al aterrizar, no lo recomiendo», indica la profesional con cerca de cinco millones de seguidores en la red social. «Los pilotos no lo escuchan. La puerta de la cabina aisla el sonido por lo que ese gesto no llega a quien, en general, se le dedica», explica.

La tripulante de cabina entiende que para muchos es una forma de liberar el estrés después del vuelo o de demostrar agradecimiento, especialmente en aterrizajes complicados. También habla sobre quienes comienzan con los aplausos antes de que el avión aterrice. «Lo recomendable es esperar a que esté completamente estacionado en su posición final para celebrar», dice. Y es que, según detalla, hasta ese momento todavía pueden ocurrir situaciones inesperadas, como fallos en los frenos o los neumáticos.

«Aplaudir o no, es una elección personal, pero cada aterrizaje es el resultado del trabajo de muchas personas, no solo pilotos: tripulación, controladores y mucha gente en tierra», añade la azafata. «Aunque algunos se burlen de esta costumbre, para quienes tienen miedo a volar, aterrizar sin problemas, siempre será un alivio», concluye.