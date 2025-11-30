El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Operación salvar al valiente perro vasco 'Fox': «Lo hemos encontrado después de diez días. Aupa, perro duro!»

Los bomberos y los guardas forestales colaboran para rescatar a este can atrapado en la galería de una mina

G. Cuesta

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:36

Lo que parecía una historia sin final feliz ha terminado siendo un bonito cuenta de Navidad anticipado. La esperanza parecía perdida para los dueños de Fox, un perro que llevaba desaparecido diez días en la zona guipuzcoana del Bideosa. Cuando ya parecía que no volverían a verle, la constancia conllevó el premio del reencuentro.

A este peludo se le perdió la pista hace diez días. No volvió a casa y desapareció en un bosque. Fue entonces cuando el dueño y su hijo comenzaron una búsqueda incansable que contó también con la ayuda de los guardas forestales. Ni rastro. Y cuando parecía que nunca regresaría a casa, la suerte cambió. Fue el perro de los guardas el 'culpable' de dar con Fox. Estaba en la galería de una mina. Y pudo ser rescatado en colaboración con los bomberos del Bidasoa. «No lo olvidaremos. Aupa Fox, perro duro!», celebraban al compartir la historia en sus redes sociales.

El vídeo compartido por los bomberos ha generado cientos de reacciones en Instagram. Puede verse al dueño emocionado y acariciando a su perro, tan tranquilo tras estar atrapado durante tantos días. 'Fox' se muestra cariñoso e incluso coge con ganas agua y algunas de las chucherías que le ofrecen los bomberos. Eso sí, necesita una buena ducha. Muchos usuarios daban las gracias a los miembros del cuerpo por su trabajo, entre una lluvia de emoticonos corazones. Ya está en casa.

