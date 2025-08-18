El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una mujer firma un documento notarial. A. B.

Las ONG reciben cerca de 4 millones al año de testamentos solidarios firmados en Euskadi

En 2024 se legaron 36 patrimonios a entidades no lucrativas y desde varias plataformas constatan que el interés general está creciendo

Martín Ruiz Egaña

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:17

Hacer el testamento es ya de por sí un momento complicado. Es la declaración de últimas voluntades a través de la cual una persona decide ... cómo se repartirán sus bienes después de su muerte. En la gran mayoría de los casos, el patrimonio se destina a los herederos. En cambio, cuando no existen personas que puedan heredarlo, el testamento se complica aún más. O no. Existe una alternativa que en los últimos tiempos está ganando adeptos. El testamento solidario se ha consolidado como una nueva forma de organizar la herencia 'post mortem'. En lugar de dejar tus bienes a una persona, se reparten a una o más organizaciones sin ánimo de lucro.

