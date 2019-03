ONCE del lunes: resultados del sorteo del 11 de marzo de 2019 Sorteo de la ONCE del lunes. El número premiado en el sorteo de la ONCE de hoy, online EL CORREO Lunes, 11 marzo 2019, 20:40

Resultados de la ONCE de hoy lunes 11 de marzo de 2019. A partir de las 21:25 podrás consultar cual ha sido el cupón ganador en el sorteo diario de la ONCE. También te informaremos de cual ha sido el número de La Paga y la combinación ganadora en el sorteo del Super ONCE.

Premios al cupón diario de la ONCE

55 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

55 premios de 500 € al número completo, anterior al número premiado.

55 premios de 500 € al número completo, posterior al número premiado.

495 premios de 200 € a las cuatro últimas cifras.

4.950 premios de 20 € a las tres últimas cifras.

49.500 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

495.000 premios de 1,50 € a la última cifra.

494.890 premios de 1,50 € a la primera cifra.

En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.