Es habitual ver desde el pasado mes de agosto a distintos grupos de malienses frente a la comisaría de Betoño a la espera de una cita. Igoir Martín

¿Por qué una oleada de ciudadanos de Mali ha llegado a Vitoria?

Este colectivo huye de una guerra con graves consecuencias económicas y recalan en la ciudad atraídos por la falsa creencia de que la regularización será rápida

Elena Jiménez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:52

Vitoria se ha convertido en el refugio temporal –o definitvo– de medio centenar de inmigrantes llegados de Malí y otros países de África subsahariana. Huyeron ... de sus casas y aspiran a alcanzar un estatus de refugiado para empezar a construir una nueva vida a través de un trabajo y un techo. Meses, incluso años, en un camino interminable, apartados de sus familias. Su situación en la capital alavesa ni mucho menos era la que soñaban. Viven en la calle, repartidos en soportales de Salburua y Gazalbide, durmiendo y aseándose como pueden, a la espera de que en la comisaría de la Policía Nacional les den una cita e inicien esa larga escalada por el muro burocrático que supone solicitar el asilo. Comen gracias a las donaciones vecinales mientras esperan durante horas, días o semanas. Seis de estas personas relatan las dificultades de un viaje que aún no acaba.

