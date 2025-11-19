El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sant Boi de Llobregat.

El okupa que rompe récords: 225 denuncias y 31 detenciones

Se llama Marc M., tiene 22 años y es vecino de Sant Boi de Llobregat.

T. N.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:17

Se llama Marc M., tiene 22 años y es vecino de Sant Boi de Llobregat. No se le conoce empleo fijo, pero está claro a qué dedica su tiempo: ocupar viviendas por lo general propiedad de fondos de inversión y bancos. Una vez dentro, chantajean a los titulares para que paguen a cambio de abandonar el piso y, si no lo consigue, vender las llaves a familias vulnerables. Desde 2021 acumula 225 denuncias y 31 detenciones, aunque nunca ha ingresado en prisión, según una extensa información que publica 'La Vanguardia'.

Los procedimientos judiciales abiertos contra él son por delitos leves que se saldan con el pago de una multa. El agravante de multirreincidencia que fue aprobado en 2022 por el Congreso de los Diputados no le afecta. La reincidencia sólo se agrava en los delitos de hurto pero no así en los delitos leves de usurpación de bienes inmuebles, que es el que opera en este caso.

El historial policial de Marc M se estiende a lo largo de 29 páginas. Según un atestado al que ha tenido acceso 'La Vanguardia', los Mossos lo definen como «una persona que pertenece a un grupo criminal que ocupa inmuebles y coacciona a las entidades propietarias para obtener un rendimiento económico». El joven sabe que el proceso judicial para desalojarle puede tardar entre dos y tres años y por eso algunas empresas prefieren pagar en lugar de esperar a que el juzgado se pronuncie.

