Ofrece 50 euros por recuperar el arnés de su perra fallecida Una mujer de Lasarte, en Gipuzkoa, pierde el accesorio en un parque y moviliza a las redes sociales

A.M. Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

«Por favor, he perdido la tarde del domingo 23 de noviembre este arnés de perro en Atsobakar, donde el aparcamiento del campo de Rugby de Lasarte. El arnés era de mi perra fallecida Ika, y tiene un gran valor sentimental para mí. Ofrezco 50 euros». Así comienza la publicación de una mujer guipuzcoana que ha perdido el accesorio de su perro fallecido.

En el texto, difundido a través de las redes sociales, esta mujer asegura que continúa utilizando ese arnés con su otra perra por «la simbología que tiene para mí». «El arnés era de mi princesa Ika, que falleció de cáncer y es un recuerdo de mi pequeña, a la que quería mucho. Su muerte fue muy difícil de superar para mí», cuenta ella en declaraciones al 'Diario Vasco'.

Aunque aún no lo ha encontrado confía en que la búsqueda dé sus frutos. «Si tenéis contactos en Lasarte o sois de algún grupo de allí, os pido que lo compartáis por favor, también en otros grupos por si quien lo recogió estuviera de visita», pide a sus seguidores de Facebook. También ha acudido a los servicios municipales de San Sebastián, sin éxito por ahora.

«Aparqué allí durante dos horas, de las 18.30 a las 20.30 horas. El arnés debió caerse antes de cerrar la puerta trasera y no lo vi», recuerda. «Pregunté en el parque a otros dueños de perros si lo habían visto, pero nadie sabía nada. Un chico muy majo se ofreció a ayudarme junto a su mujer y ellos están preguntando en bares y a conocidos de Lasarte», explica.

«Estaría muy agradecida con la persona que lo tenga y me lo devuelva... y por supuesto, le daría los 50 euros a cambio, y hasta un café si hace falta», dice la joven, desesperada.