El obispo vasco que le dedica a Rosalía su carta dominical: «No consigo entenderte»

El religioso Xabier Gómez García califica el arte de la catalana de «hipnóticamente ecléctico y performativo»

Marina León

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:15

Rosalía ha causado una auténtica revolución en el mundo de la música tras la publicación de su último álbum, 'LUX. Esta obra maestra, llena de tintes y referencias religiosas, compuesta por 18 temas que la catalana canta hasta en más de una decena de idiomas, ha llegado a los oídos del obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez García. El religioso vasco, natural de Azkoitia, se ha dirigido a Rosalía en una carta abierta publicada en la hoja dominical del pasado domingo.

«Estamos tan lejos... Te escribo desde esta portada como quien lanza en el mar un mensaje dentro de una botella; quién sabe si te podrá llegar», escribe Gómez. «No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo. Tu arte, hipnóticamente ecléctico y performativo, y tú misma, me generan preguntas», confiesa. «Quizás no hay que entenderlo. Pero me pregunto qué hay en ti, en tu mundo interior, en esta etapa o ciclo de tu vida como mujer y artista», continúa la carta.

El disco de Rosalía está envuelto de espiritualidad y de decenas de dudas que la propia artista se plantea con respecto a la fe y que han desconcertado al obispo. «Cuando hablas de una 'sed' que el mundo no puede satisfacer, que solo Dios puede llenar ese vacío, me viene a la cabeza la búsqueda del sentido que atraviesa la película Andrei Rublev, de Tarkovsky. Como él, tú pareces vivir el arte como una travesía espiritual, donde la creación es una forma de peregrinación hacia lo que trasciende. Pero no acabas de hacerlo... y sin soltar amarras, no será fácil llegar al puerto que anhelas. Si es que quisieras llegar», añade.

Por último, Xabier Gómez termina su carta asegurando que las letras de la cantante le desconciertan, «pero también me abren a la posibilidad de un diálogo sobre la complejidad de la experiencia humana. Entiendes el amor como una fuerza que puede ser dolorosa, liberadora, incluso divina. Tu arte es un espacio donde la vulnerabilidad y la fuerza conviven, donde el deseo y la fe se pueden encontrar», destaca. Por último, invita a Rosalía a buscar las respuestas en ella misma. «Hay silencios que hablan más que mil canciones. Me pregunto si, cuando todo calla, encuentras paz o solo más ruido. Quizás la respuesta no está fuera, sino dentro de ti», concluye.

