El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta. R. C.

El obispo de Cádiz investigado por el Vaticano por abusos dice que las acusaciones son falsas

Rafael Zornoza ha decidido suspender su agenda «para el esclarecimiento de los hechos» y para tratarse un «cáncer agresivo» que padece

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

El obispado de Cádiz y Ceuta ha difundido este lunes un comunicado en el que sale al paso de la noticia de que el actual ... prelado de ambas ciudades, el madrileño Rafael Zornoza Boy, de 76 años, está siendo investigado por el Vaticano por, presuntamente, haber abusado sexualmente y de forma continuada de un joven desde que era menor en los años 90 cuando era sacerdote en Getafe y dirigía el seminario de esa diócesis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  2. 2

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  3. 3

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  4. 4 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  6. 6

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  7. 7

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»
  8. 8

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  9. 9 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  10. 10

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El obispo de Cádiz investigado por el Vaticano por abusos dice que las acusaciones son falsas

El obispo de Cádiz investigado por el Vaticano por abusos dice que las acusaciones son falsas