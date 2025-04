¿Están los Obama en crisis?

Johana Gil Domingo, 13 de abril 2025, 17:51 Comenta Compartir

Después de más de tres décadas, el matrimonio de los Obama parece tambalearse. Los rumores sobre un inminente divorcio entre el expresidente de EE UU Barack Obama y su esposa Michelle toman fuerza al conocerse que habrían firmado un acuerdo de separación de su patrimonio. Según ha publicado el portal de noticias estadounidense RadarOnline, los abogados de la pareja habrían negociado discretamente los términos de la división de la fortuna en común, estimada en 70 millones de dólares.

El presunto documento incluiría el reparto de diversos bienes. Michelle conservaría la casa familiar en Chicago, la finca en Martha's Vineyard y el control total de la productora cinematográfica. Barack, por su parte, seguiría residiendo en la mansión de Washington y tendría derecho a una parte de las futuras ganancias del negocio en Hollywood. Además, ambos se repartirían su cartera de inversiones, valorada actualmente en unos 22,5 millones de dólares.

Así, la abogada y escritora de 61 años seguiría enfocada en su carrera dentro de la industria del entretenimiento, especialmente a través de su empresa Higher Ground Productions, mientras que el exmandatario, de 63, mantendría su residencia principal en la Costa Este, con el objetivo de continuar su implicación en la política demócrata, aunque desde un rol menos visible.

Anuncio, después del verano

El medio de comunicación va más allá. Afirma que el anuncio oficial de la ruptura llegaría después del verano, según les ha dicho una fuente cercana a los Obama. Hasta el momento, la pareja no ha hecho declaraciones públicas al respecto. La noticia, de confirmarse, supondría un fuerte impacto ya que se han convertido en figuras influyentes y muy seguidas durante los últimos años.

Las especulaciones comenzaron en enero después de que Michelle sorprendiera con su ausencia a la segunda toma de posesión de Donald Trump, rompiendo así con una costumbre histórica que suele reunir a los exmandatarios del país y a sus esposas en actos de relevancia institucional como este. La decisión generó diversas reacciones al tratarse de una figura que, hasta ahora, había mantenido una presencia constante en los momentos clave de la vida política norteamericana junto a su marido.

El acto de investidura de Trump tuvo lugar poco después de otro evento de gran importancia: el funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter, en el que la exprimera dama tampoco se dejó ver. A ese homenaje sí asistieron destacadas personalidades como Hillary Clinton, Laura Bush y Melania Trump.

Ampliar Barack Obama junto a los Trump, y en la misma bancada, los matrimonios Bush y Clinton durante el funeral de Jimmy Carter. AFP

Las supuestas conversaciones secretas de divorcio se revelaron dos días después de que la exprimera dama haya hablado de su «nueva libertad» y su aversión a la política en el podcast 'Work in Progress' con la actriz Sophia Bush. En el programa, Michelle explica que su reciente desaparición del panorama mediático se debe a que después de pasar ocho años en la Casa Blanca y criar a dos hijas a la vista del público, finalmente tiene la libertad de hacer lo que quiera.

«Miro mi calendario… y elijo hacer lo que es mejor para mí, no lo que tenía que hacer, no lo que pensé que otras personas querían que hiciera», dijo criticando los rumores sobre su separación. «No podían creer que tomara una decisión por mí misma. Tenían que asumir que Barack y yo nos estábamos divorciando». Aunque sus palabras no parecen coincidir con lo que menciona el portal.