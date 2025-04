¿Qué hacer con la comida de la nevera si ha pasado más de cuatro horas sin luz?

A. Mateos Martes, 29 de abril 2025, 08:20 | Actualizado 09:13h. Comenta Compartir

Después del apagón histórico que vivió el país ayer, lunes 28 de abril, muchos nutricionistas ofrecen sus consejos sobre qué hacer con la comida guardada en la nevera y el congelador. Según cuentan desde @futurlife21, un perfil de Instagram gestionado por bioquímicas expertas en nutrición, el mayor riesgo lo presentan los alimentos que se guardan en la nevera. En el caso de que la temperatura se haya disparado por encima de los 4 grados conviene revisar el estado de los productos.

«Si la nevera estuvo cerrada la mayor parte del tiempo, es posible que la temperatura interna no haya subido mucho. Si tienes un termómetro de nevera, revisa la temperatura actual», aseguran estos nutricionistas. Aunque el norte y sur peninsular fueron las primeras zonas en recuperar el suministro eléctrico después de unas pocas horas sin luz, otras comunidades como Madrid o Extremadura no recuperaron el servicio hasta pasadas las diez de la noche. Y en estos últimos casos, los alimentos han podido quedar seriamente dañados.

Según explican estos nutricionistas los «alimentos de alto riesgo que debes tirar si la nevera ha quedado por encima de cuatro grados durante más de dos horas» son los siguientes: carnes cruda (pollo, vaca, cerdo, pescado), embutidos, leche y quesos blandos, alimentos con huevo cocido (tartas, natillas) y sobras cocinadas. En cambio, las frutas y verduras frescas (aunque algunas pueden ponerse mustias) y los quesos curados o duros pueden conservarse «si no huelen raro o no han cambiado de textura».

En el caso de no tener un termómetro a mano, este grupo de expertos recomienda guiarse por el olor y el aspecto. «Si algo huele mal, tiene textura viscosa o color raro, tíralo. No pruebes un alimento sospechoso para ver si está malo; algunas bacterias peligrosas no alteran el sabor ni el olor», advierten. Además, apuntan, si muchos productos «tienen agua de descongelación o notas que ya no están fríos al tacto, es más seguro desechar los productos sensibles».

Los consumidores tienen derecho a reclamar posibles daños cuando se producen cortes a causa de incidentes en las infraestructuras de las empresas distribuidoras. La web oficial de la Comunidad de Madrid recuerda que «las compañías eléctricas están obligadas por ley a dar un servicio de calidad». Y en caso de no ser así, los clientes tienen «derecho a reclamar y a recibir una indemnización».

«Si, por ejemplo, se te estropea un electrodoméstico o pierdes los alimentos, puedes presentar una reclamación ante la compañía. En este caso, lo mejor es realizarla por escrito, y lo más detalladamente posible, y aportar todo tipo de pruebas que justifiquen los daños», explican en su web tanto Madrid como el Gobierno vasco. Es decir, facturas de la compra del aparato, documentos que acrediten el daño como fotos o vídeos, tickets de la compra de la comida estropeada en la nevera o congelador... «La compañía eléctrica tiene derecho a comprobar que el daño se ha producido por culpa del apagón», recuerdan.

