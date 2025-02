Un nutricionista cuenta cuál es el embutido más saludable de Mercadona: «Es el mejor de todos»

Marina León Miércoles, 5 de febrero 2025, 12:20 Comenta Compartir

Si hay algún alimento que no suele faltar en ninguna cocina, esos son los embutidos. Los supermercados cuentan con un amplio abanico de opciones, pero no todas son saludables. Por eso, el nutricionista Fran Susín ha analizado los distintos tipos de embutido de Mercadona hasta dar con la que, según él, es la opción más recomendable.

«»Creía que no había nada, pero he encontrado algunas cosas bastante interesantes«, asegura y cuenta que ha recibido varios mensajes de sus seguidores preguntándole por el mejor embutido. Una vez en la sección de embutidos de Mercadona, afirma que »la mayoría no son buenas opciones ya que rondan el 50% de carne y el resto son aditivos que no nos vamos a parar ni a mirar«.

La pechuga de pavo Noel, a un precio de 2,20 euros el paquete de 200 gramos, «sigue teniendo muy poca cantidad de carne, un 70%, y mucha fécula de patata, glucosa...», puntualiza. El jamón cocido de la misma marca «ya empieza a ser más interesante con un 85% de carne, pero también tiene azúcar y sal añadida», detalla.

Este producto tiene un precio de 2,30 euros por 120 gramos. Finalmente, el nutricionista se decanta por la pechuga de pollo asada de La Carloteña, con un 99% de carne. El paquete de 125 gramos tiene un precio de 2,50 euros. «Es el mejor de todos», concluye.

Temas

Dietética

Alimentación

Supermercados

Mercadona

TikTok

Audiencias