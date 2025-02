Un nutricionista analiza el nuevo pan integral de Mercadona: «Tengo sentimientos encontrados...»

Marina León Viernes, 28 de febrero 2025, 13:27 Comenta Compartir

Mercadona incorporó hace unos días un nuevo producto a su sección de panadería. Se trata de media hogaza 100% integral que se vende directamente en rebanadas por tan solo un euro. Este novedoso pan ha causado un gran interés entre los clientes y Adrián Díaz, más conocido en redes como @donsacarino, ha analizado los ingredientes para saber si se trata de una opción saludable.

Este enfermero pediátrico y divulgador en diabetes y nutrición asegura que tiene «sentimientos encontrados con este pan». Entre las cosas positivas, destaca que «cuenta con un 25% menos de carbohidratos que otros similares, un poco más de fibra y proteína». También posee «un combo de harinas integrales de trigo y avena con copos de avena y semillas».

Lo que no le convence es el aporte de aceite de girasol en pequeñas cantidades, «además de almidón y el dichoso propionato cálcico», dice. Este último es un aditivo que se utiliza para conservar alimentos debido a sus propiedades antimicrobianas, que permiten inhibir el crecimiento de mohos y levaduras. «Como ya os han enseñado otras marcas, no hace falta procesar en exceso los panes para que duren», indica. Por último, asegura que este pan no le parece «una aberración», pero prefiere otras opciones.

La nutricionista conocida en redes como @tu_nutripedia, también ha querido analizar este nuevo producto. En primer lugar, destaca que tiene «un aspecto buenísimo». Echando un vistazo al listado de ingredientes, indica que le han sorprendido «gratamente», ya que «únicamente tiene ingredientes de pan con alguna semilla para decorar», añade. Aun así, asegura que este pan »nunca desbancará a mi favorito«, dice, refiríendose a los panecillos 100% integrales, que se venden en bolsas de 6 unidades por 1,05 euros.

