El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La playa de Trengancín, repleta del alga invasora asiática. Juanjo Santamaría

«Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»

Bañistas de Trengandín y Ris muestran su asombro ante la llegada del alga asiática invasora, que el Gobierno cántabro empezó ayer a retirar de las playas

Ignacio Serrano

Sábado, 9 de agosto 2025, 01:05

Son las 10.30 horas del jueves en Noja y la playa de Trengandín está a rebosar. Como siempre que hace calor, vaya. Lo que ... no es tan habitual es la estampa que se puede ver en el agua. En los cinco kilómetros de playa, solo un par de lugares están a rebosar de bañistas. El resto mira desde la arena al culpable. Un mar marrón que fácilmente podría confundirse con la habitual caloca, pero que procede de Asia. Se trata de la rugulopteryx okamurae, el alga invasora que se ha adueñado de las playas de Trengandín y Ris. Se amontona en un lado de la arena y ocupa gran parte del agua, para desgracia de los bañistas. «Hay que ir uno detrás de otro para no andar pisando estas cosas», comenta Francisca Quintana, vecina de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  2. 2

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  3. 3

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  5. 5 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  8. 8

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi
  9. 9

    «María dice que en Bilbao no se liga. En Madrid sale con tres a la vez»
  10. 10

    Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»

«Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»