El número de iglesias evangélicas en España duplica al de las mezquitas

España cuenta con 8.140 centros de culto que no son católicos, de los que el 56% pertenecen a la Iglesia Evangélica. Esta confesión cuenta ... con creyentes en toda España, pero su mayor apoyo se concentra en Cataluña, Andalucía y Madrid. Solo un 23% de estos lugares de fe no católica son mezquitas o pertenecen a asociaciones y comunidades islámicas. La mayoría de ellos se concentran de nuevo en Cataluña y Andalucía, además de en la Comunidad Valenciana.

Curiosamente, en Murcia, que recientemente ha sido escenario de la polémica por no ceder el campo de fútbol a la comunidad musulmana en Jumilla y de los disturbios de Torre Pacheco, se encuentran el 6,45% de este tipo de templos. En concreto, en Jumilla, donde hay dos millones de personas que profesan esta fe, según el último estudio del Observatorio Andalusí, no hay ninguna mezquita. Lo que sí existen son tres comunidades islámicas.

En cuanto a la distribución, los musulmanes tienen mayor presencia en los pueblos. En los municipios de menos de 5.000 habitantes se ha convertido en la confesión más extendida, con 285 centros. La mayoría están en Castilla-La Mancha (43), Navarra (39) y Cataluña (34). En el tramo de localidades de entre 5.000 y 50.000 habitantes vuelven a encabezar la estadística las iglesias evangélicas, al igual que en las ciudades de entre 50.000 y 100.000 habitantes.

Budistas y judíos

La tercera confesión con más centros de culto abiertos en España son los Testigos de Jehová, cuyos 'salones del Reino' superan en número a las mezquitas y centros musulmanes en Asturias y Galicia. Por detrás se sitúan los ortodoxos, con 236 centros; los budistas, con otros 182; los adventistas (154); la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (114); y los Bahá'is (cuyos fieles siguen las enseñanzas del profeta persa Bahá'u'lláh, considerado un enviado de Dios como Jesús, Buda o Mahoma), con 106. Los centros de estas confesiones están bastante repartidos por toda la península, a excepción de los Bahá'is, que concentran casi el 30% de sus espacios en Canarias. Por su parte, la comunión anglicana tiene en España 68 iglesias, mientras que los judíos disponen de 46 sinagogas.