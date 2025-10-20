El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nuevo santo, retratado en su juventud.

El nuevo santo que fue sacerdote satánico

El Papa ha canonizado a Bartolo Longo, un abogado italiano que en su juventud dirigió ceremonias blasfemas

Carlos Benito

Carlos Benito

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:08

Comenta

Bartolo Longo ha elevado a un nuevo nivel ese concepto popular de haber sido cocinero antes que fraile: él fue sacerdote satanista antes que santo, ... una suma de facetas que marca todo un récord en el terreno de los zigzags biográficos. El abogado italiano, fallecido en 1926, es una de las siete personas que ha canonizado este domingo el papa León XIV, un grupo en el que no escasean los perfiles interesantes: ahí está Pedro To Rot, el católico de Papúa Nueva Guinea que ejerció de líder pastoral y se opuso a la restauración de la poligamia, o el arzobispo Ignacio Maloyan, víctima del genocidio armenio, o la servidora de enfermos y marginados Vicenta Maria Poloni. Pero, en fin, agazapada en los resúmenes de las vidas de estos modelos para la cristiandad se esconde una palabra que llama inevitablemente la atención y provoca el respingo ante lo inesperado, y se trata de 'satanismo', claro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  2. 2

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  3. 3 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  4. 4

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  7. 7 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  8. 8

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  9. 9

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  10. 10

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El nuevo santo que fue sacerdote satánico

El nuevo santo que fue sacerdote satánico