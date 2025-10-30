El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nuevo producto de Mercadona que recomienda un entrenador personal: «Tiene un sabor brutal»

El preparador físico conocido en redes como @fran_trainner comparte con sus seguidores uno de sus últimos descubrimientos

Marina León

Marina León

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:41

Comenta

Mercadona incorpora a menudo varias novedades con el objetivo de satisfacer las demandas de sus clientes. Recientemente, el supermercado valenciano ha sumado a su sección de carnes preparadas un producto que ya ha conquistado a unos cuantos. Entre ellos a Fran, un entrenador personal y creador de contenido conocido en redes como @fran_trainner.

«Mercadona por fin ha sacado una pechuga de pollo adobada decente», indica el preparador físico, que acumula más de 260.000 seguidores en Instagram. «Al contrario que la mayoría de pollos adobados, en este su ingrediente principal es un 92% de carne», señala. «No es un producto para consumir a diario, pero para cambiar de vez en cuando está genial y tiene un sabor brutal», destaca. Esta novedad se vende en bandejas de unos 300 gramos y tiene un precio de 3,15 euros.

El producto ha causado sensación entre los seguidores del influencer ya que afirman que «aunque tiene algunos conservantes y aditivos está bien para consumir en ocasiones puntuales». También ha despertado quejas entre los que afirman que «es mucho mejor comprar estas cosas en la carnicería».

