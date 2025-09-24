El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nuevo producto de Mercadona que arrasará en Navidad

El supermercado despacha un dulce que ha provocado gran aceptación ente los clientes

B. V.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:43

Aún con la arena en la mochila y sin apartar la ropa de verano en el armario para el año que viene, en España ya se respira un aroma navideño. No solo por la colocación de las luces en diferentes ciudades, como en Bilbao, donde ya ha comenzado la instalación, sino por lo que se encuentran los consumidores en las baldas de los supermercados. Se trata de los turrones que nos hacen pensar en esas fechas.

Mercadona ha lanzado un nuevo turrón que ha provocado una gran expectación entre los consumidores. La tableta en sí se denomina Caocream, y guarda una cierta similitud con las galletas Oreo.

«En general los turrones no han variado mucho, salvo por una novedad que es una fantasía y que voy a enseñar. Miren esta nueva joya. Mercadona ha lanzado este año el nuevo turrón de cacao cream de chocolate blanco», afirma un consumidor en un vídeo publicado en redes sociales.

@jorgeblublu555 ✨ Nueva tentación en Mercadona ✨ Han traído un turrón CacaoCream que es una locura 🤯. Por fuera parece normal, pero al probarlo… ¡boom! 💥 Tiene dos capas: una de chocolate blanco y otra de crema de leche, súper suaves y cremosas 🤍. Y lo mejor: en el interior vienen trocitos de galleta tipo Oreo que le dan el toque crujiente perfecto 😋. Todo esto por solo 2€… un escándalo de turrón que seguro se convierte en el favorito de estas fiestas 🫠. #Mercadona #CacaCream #Novedad #Viral #Turron ♬ Good Cooking - Noctum47

Un cliente que describe este turrón como «una mezcla fantástica de chocolate blanco y crema de leche». De hecho, lo ha probado. «Chocolate blanco y crema de leche, qué puede salir mal. Se notan los trocitos de galleta», destaca. «Está súper rico. Sabe a las Oreo bañadas de chocolate blanco, incluso están mejores. Este nuevo turrón está entre mis favoritos, tienen que probarlo», señala. El precio de este nuevo turrón es de dos euros

El hecho de que los supermercados despachen ya turrones ha provocado decenas de comentarios. «15 de septiembre y comienzan a traer turrones, se nos está yendo de las manos», escribe una internauta. Sin embargo, hay algunos que opinan de que a «cualquier cosa se le llama turrón». «No son turrones, son chocolates», señala otra.

