Bergoglio cumple en el hospital 12 años como Papa y con la hipótesis de la renuncia en el aire

«Un Papa impedido por una enfermedad grave no podría ejercitar con suficiente eficacia el ministerio apostólico». Las palabras que Francisco escribió en el prólogo ... del libro 'La barca de Paolo', publicado en 2018 por el sacerdote Leonardo Sapienza, podrían ser premonitorias del escenario que afronte una vez que salga del hospital. Jorge Mario Bergoglio lleva desde el 14 de febrero ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma debido a una infección en las vías respiratorias que luego derivó en una neumonía bilateral, aunque el pasado lunes los médicos levantaron el pronóstico reservado, lo que hace vislumbrar que, si no surgen ulteriores complicaciones, podría recibir el alta en los próximos días o semanas.

No se sabe aún cuándo será, pero el último parte médico, dado a conocer por el Vaticano este miércoles, recuerda que se mantiene «estable» dentro de un cuadro clínico «complejo». La radiografía del tórax que le realizaron el martes, de todas maneras, confirma la mejoría registrada en los días precedentes, aunque sigue recibiendo un apoyo en la respiración: por las noches tiene una «ventilación mecánica no invasiva», mientras que durante el día recibe un suministro de oxígeno «de alto flujo» por medio de unas cánulas nasales. Francisco, de esta manera, cumplirá este jueves en el Gemelli el duodécimo aniversario de su elección como obispo de Roma. No hay prevista celebración alguna de la efeméride, al igual que en los años anteriores, al no ser el Papa amante de estos festejos.

A la espera de conocer cuándo saldrá del hospital, hay inquietud entre los católicos por saber en qué condiciones físicas volverá Francisco a la Casa Santa Marta, la residencia vaticana donde vive y que, probablemente, precisará de la instalación de un equipo sanitario para que continúe allí con el tratamiento. Ya lo advirtió Sergio Alfieri, el responsable del equipo médico que le atiende en el Gemelli, cuando dijo el 21 de febrero, una semana después del ingreso, que el Papa tendría que seguir en la Casa Santa Marta los cuidados para la «parte crónica» de sus problemas respiratorios una vez que superara la fase «aguda» en el hospital. Bergoglio, que cumplió 88 años en diciembre, sufre de manera crónica bronquitis asmática y bronquiectasias, es decir, dilatación y destrucción de los bronquios. De hecho, ha tenido dificultades respiratorias durante los últimos tres inviernos, incluido el corriente, y ya tuvo que ser hospitalizado por estas dolencias en marzo de 2023. Se pasó entonces sólo cuatro días en el Gemelli, ya que respondió rápidamente al tratamiento con antibióticos y la infección se quedó en una bronquitis. Esta vez la situación ha sido más difícil, hasta el punto de que su permanencia en el Gemelli debido a la neumonía bilateral está ya a punto de llegar al mes.

No resulta tranquilizador el único testimonio directo que han tenido los fieles del Papa desde el 14 de febrero: un mensaje de voz grabado que se emitió el 6 de marzo en la plaza de San Pedro del Vaticano antes de la oración del rosario convocada cada noche para rezar por su restablecimiento. Con la voz entrecortada y evidentes dificultades respiratorias, el Pontífice dio en español las gracias «de corazón» por los rezos por su salud. El Vaticano no ha distribuido hasta ahora ninguna fotografía ni video del Papa hospitalizado, explicando que «cada uno es libre de elegir cómo y cuándo ser visto».

La gravedad de la infección respiratoria de Francisco, unida a su elevada edad, sus enfermedades crónicas y la larga hospitalización, ha llevado a que incluso varios cardenales especularan con la posibilidad de la renuncia al pontificado en caso de que el Papa no se encuentre con fuerzas suficientes para seguir adelante, como escribía el propio Bergoglio en el prólogo de aquel libro publicado en 2018. También lo dijo en una entrevista con 'ABC' en 2022, cuando aseguró que al principio de su pontificado, en 2013, le dejó una carta al entonces secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, en la que mostraba su decisión de renunciar al cargo «en caso de impedimento por motivos médicos».