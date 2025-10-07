El nuevo producto que llega esta semana a los supermercados de Mercadona La compañía presidida por Juan Roig incorpora un nuevo tipo de almendras

Mercadona ha incorporado un nuevo producto a sus supermercados. Según han informado fuentes de la empresa, entre los últimos movimientos realizados destacan las nuevas almendras tostadas con sal, elaboradas por el proveedor especialista Importaco en Valencia.

Este cambio supone la llegada al lineal de la compañía de una almendra tostada y salada única en el mercado. La principal novedad es que no hace falta pelarla. Se presenta en un formato con cierre zip, que garantiza una mejor conservación.

«Esto se consigue escuchando a nuestros clientes con el objetivo de ofrecer un producto más atractivo, sencillo y agradable de consumir, ya que no es necesario pelar la almendra. Gracias a su sabor y a su punto óptimo de tueste y sal, se ha conseguido un producto muy sabroso y crujiente, ideal como aperitivo o snack imprescindible» destaca Cristina Córdoba, especialista de frutos secos de Mercadona.

La compañía presidida por Juan Roig cumplió en 2024 una década desde su desembarco en Euskadi. Mercadona es la tercera en superficie de venta en el País Vasco con una treintena de tiendas. Una expansión que ha generado una inversión de 430 millones y 2.600 empleos.