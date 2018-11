El nuevo examen de conducir obligará a un mínimo de horas de formación Una mujer echa un vistazo a un libro de teoría. / E.C. Por cada convocatoria práctica suspensa se deberán dar cinco clases para poder volver a presentarse la prueba BRUNO VERGARA Martes, 27 noviembre 2018, 11:09

Ocho horas de formación de teórica presencial. Ese es, entre otros, uno de los cambios que la Dirección General de Tráfico (DGT) quiere introducir a la hora se sacarse cualquier tipo de carné de conducir. El borrador para modificar el Reglamento General de Conductores contempla reformas a partir de julio en el sistema de formación vial y en los exámenes, tanto teóricos como prácticos.

Los cursos de ocho horas tratarán sobre colectivos vulnerables como ciclistas, peatones y motoristas, así como los factores de riesgo en la carretera -velocidad, alcohol y drogas-, la utilización del móvil al volante, los sistemas de seguridad -cinturón, casco y sillitas de retención infantil- y las diferentes normas de circulación.

Con respecto a los test específicos (obligatorio para todos los permisos salvo el A y el B), también se deberá certificar una formación presencial obligatoria. En el caso de los carnés AM, A1 y A2 (ciclomotores y motocicletas de distinta cilindrada), se tendrá que asistir a seis horas de clase. Mientras, quienes quieran ser admitidos a las licencias C, C1, D, D1 (camiones y autobuses) o combinados (B+E, C+E, C1+E, D+E o D1+E), sólo deberán recibir dos horas de formación sobre los factores de riesgo asociados al tipo de vehículo del que se vayan a examinar.

La modificación del reglamento también recoge cambios en los exámenes teóricos. Así, el tiempo para hacer la prueba podría ampliarse al incluirse la posibilidad de incluir vídeos que acompañen a las preguntas y los errores cometidos no podrán exceder el 10% del total de preguntas formuladas. Actualmente este porcentaje es del 20%.

Examen práctico

Las personas que se presenten a las pruebas prácticas tendrán plazos establecidos en caso de suspender el examen. Así, cuando un aspirante no supere el test, tendrá que esperar 15 días naturales para realizar el segundo, y al menos 30 días si necesitara presentarse una tercera vez. En caso de suspender, para las siguientes convocatorias hay que aguardar 20 días. Además, por cada no apto el alumno deberá recibir cinco clases de conducir entre cada prueba.

Por otro lado, se rebajará de 24 y 21 años, según qué permisos, a 18 la edad mínima para poder obtener un carné tipo C, D, D1, C+E, D+E y D1+E, una vez sean titulares del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).