El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un nuevo decreto permitirá a 21.000 familias monoparentales vascas acceder a diversas ayudas

Euskadi reconocerá excepcionalmente como familias monoparentales a hogares con dos progenitores

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:57

Comenta

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al decreto que otorga estatus propio a las familias monoparentales. Se trata de una normativa « ... pionera» que prevé acreditar «a 21.000 hogares» de cara a «reforzar su protección» y a que puedan acceder a ayudas específicas de las diferentes administraciones. El documento reconoce además la «diversidad familiar» y redefine, en parte, el concepto, al incluir en esta catalogación algunos supuestos con dos progenitores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  4. 4 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  5. 5

    «No sé si podremos volver a trabajar aquí»
  6. 6 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  7. 7

    El vídeo del emérito que pide apoyo para Felipe VI disgusta a Zarzuela
  8. 8 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  9. 9 La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un nuevo decreto permitirá a 21.000 familias monoparentales vascas acceder a diversas ayudas

Un nuevo decreto permitirá a 21.000 familias monoparentales vascas acceder a diversas ayudas