Un nuevo decreto permitirá a 21.000 familias monoparentales vascas acceder a diversas ayudas

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al decreto que otorga estatus propio a las familias monoparentales. Se trata de una normativa « ... pionera» que prevé acreditar «a 21.000 hogares» de cara a «reforzar su protección» y a que puedan acceder a ayudas específicas de las diferentes administraciones. El documento reconoce además la «diversidad familiar» y redefine, en parte, el concepto, al incluir en esta catalogación algunos supuestos con dos progenitores.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en una comparecencia, ha calificado de «hito» este decreto, que entrará en vigor el 1 de enero y que llevan «años» trabajando «conjuntamente» con la Asociación Madres Solteras por Elección. «Las familias monoparentales son familias con mayores dificultades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en Euskadi el 80% de estas familias están compuestas por mujeres», ha subrayado.

La regulación distingue entre familia monoparental, a grandes rasgos en la que hay un único progenitor, y familias «en situación de monoparentalidad», en las que en un momento concreto solo uno de los padres está al frente del hogar. Entre las primeras, la definición más extendida de esta realidad, están las personas que han tenido descendencia en solitario y así figuran en el Registro Civil; aquellas que han enviudado y tienen a cargo a los hijos de ambos; la persona progenitora ostenta en exclusiva la patria potestad; la unidad formada por una persona acogedora permanente y los menores acogido a su cargo; y los hogares en los que una persona tiene atribuida la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva. La condición, en líneas generales, se mantendrá hasta que el descendiente cumpla 21 años.

En el segundo de los ámbitos, el de las «situaciones» con dos progenitores, la normativa ampara a los padres con la guardia y custodia exclusiva; a mujeres que han sufrido violencia de género por parte del otro progenitor; a hogares en los que uno de los padres está en prisión por un periodo superior a un año o que haya sido expulsado del territorio nacional; a hogares en los que una resolución judicial reconozca el abandono de la familia por parte de uno de los padres; y a familias en las que uno de los progenitores tenga reconocida una gran dependencia, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. En estos casos, no obstante, una de la condiciones que se deben cumplir es que los ingresos económicos anuales no sean superiores dos veces al Salario Mínimo Interprofesional y el reconocimiento no es hasta los 21 años del hijo, sino que depende de la evolución.

30% más de ayuda a la conciliación

Melgosa, que ha incidido en que «por primera vez Euskadi reconoce legalmente a las familias monoparentales», ha dejado claro que este decreto «no regula beneficios o ayudas», sino la «acreditación» a través de «un certificado digital» -similar al de las familias numerosas- que podrá solicitarse online o en las oficinas Zuzuenean. «Los beneficios que cada familia pueda obtener los establecerá cada departamento o institución», ha explicado antes de puntualizar que «hay ayuntamientos y diputaciones que trabajan en esa discriminación positiva» por ejemplo en materia de «IBI» y el documento ofrece «una seguridad jurídica mayor».

En el seno del departamento sí incidirá el decreto a nivel de ayudas. En el caso de la línea de subvenciones para la conciliación, las familias monoparentales percibirán a partir del 1 de enero un 30% más de cuantía. Asimismo, a lo largo del primer trimestre, cuando se actualicen las ayudas a la crianza, recibirán, además de los 200 euros por mes, 100 euros más hasta que el hijo o la hija cumpla los 7 años. «Damos un paso más en el reconocimiento de la diversidad familiar: todas las familias cuentan, todas las formas de hacer comunidad importan», ha destacado la consejera, que ha puesto el acento en que el decreto reconoce a las familias «desde una visión comunitaria, igualitaria y solidaria» que supone «un avance de derechos».