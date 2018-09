El nuevo On+, más EL CORREO que nunca

Hace poco más de tres años empezó su andadura On+, el proyecto de suscripciones digitales de EL CORREO, una iniciativa pionera en España que proponía una nueva manera de disfrutar de la versión digital del periódico. Los usuarios demandaban una información cada vez más rigurosa, completa, inmediata y cercana, y en eso precisamente se centró desde el principio On+, que brindó y sigue brindando a los lectores el acceso a contenidos a través de una tecnología cómoda y eficiente. A la vez, ha ido dando forma a una dinámica comunidad de personas unidas por su inquietud, su exigencia y su interés por el mundo que las rodea.

On+, aquella apuesta decidida por la calidad informativa, se ha consolidado en este tiempo, y ya ha llegado la hora de renovarla y mejorarla, porque ahora tiene más sentido que nunca el esfuerzo de separar el grano de la paja, de indagar hasta el fondo de los hechos y de sustentar cada noticia en el contexto imprescindible para entender su sentido. EL CORREO cuenta con sus suscriptores digitales como aliados para hacer de su web –desde hace muchos años, la principal referencia informativa de internet en Euskadi– una herramienta todavía más completa para entender la actualidad, sus causas y sus implicaciones. Estas son algunas de las novedades y ventajas que presentará On+ a partir de hoy, 1 de octubre.

Una nueva 'app' sin publicidad

La aplicación para leer EL CORREO en móviles y tabletas se vuelve más rápida, más atractiva, con una presentación más amable e intuitiva. A través de ella, los suscriptores disfrutarán en exclusiva de un periódico absolutamente libre de publicidad, una ventaja que también tiene reflejo en la versión web, donde se eliminarán los anuncios intrusivos. La nueva 'app' cuenta con sección de favoritos, para que cada lector pueda guardar su propia selección informativa, y también incluye alertas de noticias de última hora y de resultados de fútbol. Los textos podrán descargarse, para leerlos sin conexión, y tendrán mejor accesibilidad, gracias a la opción –tan solicitada– de agrandar el tamaño de la letra.

Más contenidos

Los usuarios de On+ seguirán disfrutando de acceso libre a la web completa a través de todos los dispositivos, frente a las limitaciones de la opción gratuita, que permitirá entrar al texto de la noticia en un máximo de cinco informaciones mensuales. La oferta de nuevos contenidos se enriquecerá con varias secciones de actualización diaria. Estas son algunas de ellas:

- 'Tu economía' brindará una perspectiva diferente de la información económica, complementaria al de la sección tradicional. Tendrá acento local, contará con un espacio para la reflexión a través de columnas de reputados expertos y se distinguirá por una clara vocación práctica: a los reportajes enfocados en las finanzas personales y familiares se sumarán consultorios sobre inversión, trabajo, fiscalidad o profesionales autónomos.

- 'La butaca', hasta ahora una revista digital de periodicidad semanal, se reconfigura como sección con presencia constante en elcorreo.com, para atender la creciente demanda de información actualizada sobre cine y series de televisión.

- 'Campeonas' se centrará en el deporte femenino, con seguimiento atento de los principales clubes de Bizkaia y Álava, entrevistas con mujeres relevantes en este mundo, reportajes, opinión y consultorios.

- 'Tiempo de historias' nos trasladará todavía más atrás en el tiempo, en busca de personajes interesantes, anécdotas sorprendentes y viejas crónicas literarias y periodísticas del pasado vasco.

- 'Tecnología' estará al tanto de las novedades y las tendencias en tecnología y videojuegos.

- 'Vídeos de LaLiga' reunirá los resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda, así como los goles de cada encuentro y las jugadas polémicas.

'Newsletters' diarias

El nuevo On+ refuerza las 'newsletters', una forma de comunicación que permite un vínculo más estrecho y fluido entre quienes hacemos el periódico y quienes lo leen. Los suscriptores digitales recibirán a lo largo de la semana varias 'cartas' que analizarán y contextualizarán la actualidad. Varias de ellas serán temáticas y semanales, confeccionadas por periodistas especializados: así, los martes, Olatz Barriuso brindará su reflexión política en 'FanPolitika'; los jueves, Manu Álvarez profundizará en los entresijos de la economía en 'Cosas del dinero', y los sábados, César Coca ofrecerá su visión del panorama cultural en 'Culturamas'.

En Álava, se remitirán 'newsletters' sobre el Baskonia ('Línea de pase', con Ángel Resa el martes), el Alavés ('Desde el monte del pico', a cargo de Fernando Ruiz de Esquide el miércoles), y la actualidad del territorio ('Mesa de redacción', en manos de Aitor Alonso el domingo).

A ellas se añadirá próximamente todas las mañanas una 'newsletter' que correrá a cargo de la dirección del periódico, que desmenuzará los temas principales del diario y avanzará algunos de los asuntos informativos más importantes previstos para la jornada.

Una comunidad con muchas ventajas

Las 'newsletters' no van a ser el único contacto directo de los lectores con los periodistas de EL CORREO: para seguir ahondando en el espíritu de comunidad, los usuarios de On+ podrán interactuar con los redactores en los comentarios de cada noticia –que quedarán abiertos solo para suscriptores– e incluso se promoverán encuentros en persona para debatir algún asunto de actualidad. Esas tertulias formarán parte del programa de actividades del Club On+ (al que se incorporan de manera automática todos los suscriptores), junto a otros eventos exclusivos como catas, talleres o cursos.

Dos meses gratis

¿Y cuánto cuesta todo esto? El precio de la suscripción digital es de 4,95 euros mensuales, que permiten leer el periódico en dos 'apps' y establecer dos sesiones web simultáneas, pero durante todo el mes de octubre se mantendrá la oferta especial de dos meses gratuitos. No se exige un compromiso de permanencia y la suscripción puede cancelarse en cualquier momento con una rápida llamada telefónica. Con este modelo de pago, similar al establecido por importantes medios de otros países, EL CORREO trata de adecuar su financiación a la nueva realidad tecnológica, para seguir haciendo el periodismo solvente, libre y plural que, hoy más que nunca, reclaman sus lectores.