Un nuevo clamor por la igualdad desborda las calles

«Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo». La pancarta la portaba una joven en las calles de Bilbao y lo decía todo. Decenas de miles de mujeres inundaron este viernes por segundo año consecutivo las principales arterias de Bizkaia, Euskadi y el conjunto de España para gritar que todo debe cambiar. Un año después de la histórica movilización que en 2018 levantó conciencias, mujeres de todas las edades, profesiones e ideologías demostraron que poco o nada ha cambiado en estos últimos doce meses. Que los motivos para protestar, para parar en sus trabajos y para lucir con orgullo el color morado siguen presentes en un país donde los principales indicadores sociales y económicos demuestran que la igualdad real entre hombres y mujeres entra en el terreno de la ciencia ficción.

Más de medio millar de actos estaban convocados en España bajo el paraguas de la Comisión 8 de Marzo, que agrupa a varios colectivos feministas. Y Bilbao fue una vez más una referencia. Dos grandes concentraciones, una por la mañana y otra por la tarde, demostraron que el movimiento 8-M mantiene su fuerza. Según datos de la Policía Municipal, en la marcha matinal participaron alrededor de 30.000 personas detrás de una pancarta con el lema 'Desbordamos las márgenes para tomar el centro'. En la vespertina, con el alcalde, Juan Mari Aburto, y varios concejales a la cabeza, la cifra se elevó hasta las 50.000, algo inferior a la del año pasado pero igual de impactante.

La Gran Vía quedó colapsada, la plaza del Ayuntamiento también. Los servicios mínimos dispuestos por el Metro no daban abasto mientras en las estaciones se agolpaban quienes querían estar presentes en la manifestación que arrancaba a las 19.30 horas del Sagrado Corazón. Por segundo año consecutivo, las mujeres demostraron una unidad movilizadora a la hora de defender sus derechos colectivos por encima de sus diferencias y diversas formas de entender el feminismo. Fue un día de guiños. San Mames, donde anoche jugaba el Athletic, se iluminó de morado, el mismo color que colgaba de balcones y terrazas. En un primer piso, una niña aplaudía y animaba a las manifestantes a seguir su recorrido junto a un cartel en el que se podía leer: 'Si paramos nosotras se para el mundo'.

La marea se extendió por Amorebieta. Durango, Sestao, Getxo, Barakaldo... Prácticamente la totalidad –por no decir todas– de las localidades vizcaínas se volcaron con la jornada. También Vitoria y San Sebastián. En la capital alavesa, varios miles de personas se reunieron en las plazas de España y de la Virgen Blanca. En la guipuzcoana, cuatro marchas confluyeron en el Boluevard.

En un dibujo muy similar al del año pasado, la reivindicación se mezcló con lo festivo. Y sobre todo con lo simbólico. Abuelas con sus nietas, madres con sus hijas... teniendo que pelear por algo tan sencillo como tener los mismos derechos que sus compañeros de trabajo, amigos, novios, maridos, padres... No fue en todo caso una jornada contra los hombres; de hecho, muchos participaron de forma activa en todos los actos organizados.

50.000 personas recorrieron ayer las calles de Bilbao

Paros en los centros

En un convocatoria intergeneracional, las más jóvenes tuvieron un rol destacado. Quizá porque hay datos que demuestran que no es que todavía quede mucho camino por recorrer, sino que parece que se retrocede. Esta misma semana, el Centro Reino Sofía publicaba una encuesta en la que se reflejaba que el 56% de los jóvenes españoles mantienen posiciones machistas y no creen que exista desigualdad. Según CC OO y UGT, el paro en las universidades españolas alcanzó el 80%.

Como el año pasado, la actividad comercial e industrial no se detuvo. Pero en muchos centros de trabajo, incluido este periódico, cambió el paisaje. Profesionales saliendo a la calle para exigir que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, que el denominado techo de cristal que les impide escalar peldaños y tener puestos de responsabilidad se rompa.

El manifiesto que sustentaba la convocatoria instaba a paralizar durante 24 horas el consumo, los cuidados y la educación. Tres sectores feminizados, donde el porcentaje de mujeres trabajadoras es abrumador, donde la precariedad es mayor y donde los sueldos, en un buen número de casos, son más bajos. Donde se sustenta la brecha salarial. Los principales sindicatos calcularon que alrededor de seis millones de personas se sumaron en España a los paros generales y de dos horas convocados en apoyo a las movilizaciones.

Los colegios vizcaínos no cerraron, pero funcionaron a otro ritmo. La mitad del profesorado de la red pública apoyó los paros. Se vio a más padres llevando a sus hijos a las aulas que en otras ocasiones. Pero en qué medida esas imágenes pasarán de ser anecdóticas a formar parte de lo cotidiano está por ver. Lo sucedido en estos últimos doce meses no invita a un optimismo desbordante.

El aldabonazo del año pasado se transformó en declaraciones grandilocuentes, promesas e iniciativas que sonaban bien pero que han cambiado poco el escenario. A pesar de que cada crimen machista estremece las conciencias, la pesadilla continúa. El pasado mes de enero fue el más negro de la historia de España con seis asesinatos. Y hay una cifra que aunque se repite estos días no puede dejar de ser destacada para los que no ven el problema: el año pasado fueron maltratadas, violadas y sufrieron abusos en Euskadi 4.244 mujeres. Es decir, cada día fueron agredidas sexualmente doce amigas, parejas, madres, hijas o hermanas de alguien. Un miedo al que las mujeres combatieron ayer saliendo a la calle para exigir que no quieren vivir con ese miedo. «De camino a casa quiero ser libre, no valiente». Sencillo.

Los gestos se sucedieron. Pararon las instituciones. Desde los principales ayuntamientos al Parlamento. En la Cámara vasca se vio una imagen inédita. No pudo celebrarse el pleno por la ausencia de la mayoría de las parlamentarias, entre ellas, la presidenta del Legislativo, Bakartxo Tejeria. Sí acudieron las representantes del PP, para las que la mejor forma de defender los derechos de las mujeres era estar en el pleno. Urkullu, con una chapa morada en la solapa, afirmaba: «Tenemos que ser conscientes de que es un día de reivindicación por parte de la mujer y un día también de concienciación para los hombres en la necesidad de trabajar día a día por la igualdad de la mujer».

Sin incidentes

Las que salieron a la calle pasaron por encima de la división política. A escasos meses de las elecciones y todavía bajo el impacto del auge de Vox en Andalucía, la espontaneidad de las movilizaciones del año pasado quedó ensombrecida por un clima más crispado.

No hubo grandes incidentes, pero sí momentos de tensión en puntos muy determinados. Por ejemplo en Castellón, donde un acto de Pablo Casado fue boicoteado. Los populares se desmarcaron de las convocatorias al con siderar que estaban muy escoradas a la izquierda –el manifiesto de la Comisión 8-M no facilitaba el consenso–, pero no del fondo de la jornada. «Está muy bien salir a la calle y llevar pancartas, pero las mujeres necesitan tener un empleo, es la mejor autonomía para dar un portazo al maltratador o al jefe que te discrimina», afirmó el presidente de los populares.

A la marcha de Madrid, a la que según datos de la Delegación de Gobierno asistieron cerca de 375.000 personas –la Guardia Urbana contabilizó en Barcelona alrededor de 250.000– acudieron al menos 10 de los 17 ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. No se cortaron. De forma militante gritaron consignas como «somos socialistas, somos feministas» y «donde están, no se ven, las banderas del PP».

Ciudadanos también estuvo en la manifestación de Madrid. Dirigentes como Inés Arrimadas y Begoña Villacís defendieron su «feminismo liberal» y la figura de Clara Campoamor, mientras algunos asistentes las abucheaban. La dirigente de Podemos, Irene Montero, cargaba contra «el trío de Colón», en alusión al PP, Cs y Vox; y la vicepresidenta, Carmen Calvo, reprochaba «a las derechas» su actitud.

Solo unas horas antes de que las políticas convirtiesen su participación en las manifestaciones feministas en mítines electorales de precampaña, Luis Díaz-Pintado, de 81 años, asesinaba de un tiro a su mujer, Estrella Domínguez, de 63, en su casa de Madrid. Luis se descerrajó un tiro en la cabeza y se suicidó. Estrella se convirtió en una nueva cifra de un listado que el año pasado se elevó a 47 y este año ya supera la decena.