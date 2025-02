Nueve de cada diez encuestados dice seguir enamorado de su pareja

La vejez se vive mejor en pareja, o eso asegura una mayoría de los vascos. En la actualidad siete de cada diez mayores de 55 ... años está dentro de una relación estable, a los que se podría añadir un pequeño porcentaje, del 2%, que asegura no estar en esta situación pero sí disfrutar de «relaciones periódicamente». Lo más llamativo del primer barómetro que elabora para el País Vasco el Centro de Investigación 'Ageingnomics' de la Fundación Mapfre es poner cifras al nivel de afecto. Un 90% de los mayores de 65 años con pareja asegura estar enamorado y aunque el cariño es mutuo, si se disgrega el dato por género, 'ellos' quieren un poco más que 'ellas': un 2% más.

Es un tema del que no se suele hablar en Euskadi, una comunidad que se ha ganado una extraña fama al respecto. «Quizás los vascos no lo tenemos muy presente porque no somos de esa manera, pero los encuestados (400 mayores) se han abierto a las participaciones afectivas», reconoce el director del barómetro, Iñaki Ortega Cachón, dispuesto a desterrar el antiguo tabú que parecía cubrir temas como el sexo.

El estudio no lo hace y señala que un 65% de la población vasca con al menos 65 años lo considera «necesario para tener una buena calidad de vida». Lo hacen más los hombres (un 74%) que las mujeres (el 57%), pero ambos coinciden básicamente al comparar cuantos reconocen tener un nivel de satisfacción con su vida sexual (54 y 51% respectivamente). Y no, ya no es un tabú para un tercio de los mayores, que habla de este tema con sus amistades, aunque en este caso ellas se sitúan -por una pequeña diferencia- en cabeza. Comparten estas intimidades un 39% de las mujeres mayores frente al 33% de los hombres.

Uso de medicamentos

El barómetro ha querido incidir un poco más en los datos, diferenciando entre los mayores de 55 a 64 años y entre los que superan los 65. En el primer grupo, el 26% asegura tener el mismo deseo sexual que cuando era más joven, pero al saltar al segundo grupo de edad los datos caen al 14%. En lo que sí coinciden, tanto los que acaban de comenzar a peinar canas como los que ya superan la edad de la jubilación, es en el uso de medicamentos o suplementos para mejorar sus relaciones sexuales. El 4% de los mayores con pareja afirma recurrir a ellos.

Aunque anecdótico, también llama la atención el uso de las nuevas tecnologías, que se abre un hueco en las relaciones de pareja entre veteranos. Un 2% utiliza plataformas de citas, como Tinder, un espacio al que también se ha abierto camino el 1% de los mayores de 65 años.