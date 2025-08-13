Nueva York identifica a tres víctimas del 11-S veinticuatro años después de los atentados Los avances tecnológicos han permitido, mediante técnicas de secuenciación y procesamiento de ADN, alcanzar este logro extraordinario

Tras un proceso forense que se ha prolongado durante más de dos décadas, el instituto forense de Nueva York ha logrado identificar a tres víctimas de los atentandos del 11 de septiembre de 2001 casi 24 años después de la tragedia. Se trata de Ryan D. Fitzgerald, un operador de divisas de 26 años que trabajaba en Manhattan; Barbara A. Keating, una ejecutiva jubilada de 72 años; y una tercera mujer cuyo nombre no se ha hecho público a petición de su familia.

Según informó Sky News, la confirmación se produjo el pasado jueves 7 de agosto de 2025 y ha sido posible gracias a los avances en las pruebas de ADN aplicadas a restos humanos hallados en la zona. Desde el momento del atentado, el equipo forense ha analizado decenas de miles de fragmentos humanos, en una tarea casi imposible debido a los daños causados por el fuego, la exposición al sol y la acción de bacterias, que han dificultado durante años el análisis genético. Afortunadamente, los avances tecnológicos han permitido, mediante técnicas de secuenciación y procesamiento de ADN, alcanzar este logro extraordinario.

Paul Keating, hijo de Barbara A. Keating, relató al New York Post que el perfil genético de su madre se obtuvo a partir de una coleta para el cabello que le pertenecia a la mujer, y que la única otra pertenencia recuperada fue un fragmento de su tarjeta bancaria. Keating reconoció la perseverancia del equipo forense, que —en sus palabras— «lleva 24 años trabajando sin descanso» en esta labor.

Casi 3.000 personas murieron en los atentados del 11-S. Con estos tres nuevos casos, el número total de víctimas identificadas asciende a 1.653. Sin embargo, cerca del 40% de las víctimas no han sido identificadas formalmente, según datos de las autoridades.

El doctor Jason Graham, jefe del Instituto Forense de Nueva York, declaró a Associated Press que el objetivo es seguir identificando a las víctimas «como una forma de honrar a los fallecidos» y como muestra del «compromiso continuado con las familias, pese al paso del tiempo».