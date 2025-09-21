Las 5 novedades de Mercadona que prometen arrasar en otoño El supermercado valenciano incorpora varios productos tanto de alimentación como de cosmética

La vuelta a la rutina en septiembre trae consigo nuevas propuestas por parte de los supermercados. En concreto, Mercadona ha incorporado algunos artículos a sus estanterías que prometen convertirse en todo un éxito este otoño. Estos son 5 de los más destacados.

Jamón de Teruel D.O.P. El Cierzo en lonchas

En primer lugar, un clásico de la gastronomía española que ha pasado a ser el rey de cualquier picoteo o desayuno. Procedente de cerdos de raza Duroc, este jamón con Denominación de Origen Protegida llega en sobres de 120 gramos con finas lonchas y un precio de 3,60 euros.

Queso curado de oveja con crema de naranja

Entre las novedades de septiembre, destaca el queso curado de oveja con crema de naranja. Se trata de una combinación de lo más original que ya triunfa entre los clientes del supermercado gracias al intenso sabor del queso curado con las notas cítricas y dulces de la naranja. Se vende en cortes de aproximadamente 260 gramos a un precio de 5,54 euros.

Raviolis rellenos de jamón serrano y queso

Una opción salvavidas de Mercadona es su gran variedad de pasta fresca rellena. El supermercado valenciano incorpora una versión 'Serrana', que contiene precisamente jamón serrano y queso. La bandeja de 250 gramos (1,90 euros) es ideal para quienes buscan un plato sabroso y saciante en pocos minutos.

Perfume Ruby por menos de 2 euros

Para los amantes de los olores, Mercadona incorpora el perfume Ruby de la línea Flor de Mayo. Es una fragancia con aroma floral y frutal que se comercializa en frascos de 20 mililitros a un precio de 1,85 euros. Al tener un formato reducido, se convierte en una opción de lo más cómoda para llevarla a cualquier lado.

Filetes de vacuno adobados extra tiernos

Mercadona incorpora nuevos filetes de vacuno adobados en la sección de carnicería. Eso sí, quienes compran habitualmente en el supermercado, recomiendan darse prisa si para prbarlos, ya que las rotaciones y pruebas en la parte de carnes son continuas y los lanzamientos no tardan en desaparecer. Se trata de una bandeja con filetes de ternera marinados que tiene un precio de 18,20 euros el kilo.