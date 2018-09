«No es normal que aquí haya 700 'menas', y en La Rioja, uno» Beatriz Artolazabal - Consejera de Empleo y Políticas Sociales LUIS LÓPEZ Lunes, 3 septiembre 2018, 00:31

Hace meses que en Euskadi preocupa la llegada de menores no acompañados, 'menas', en una proporción que el Gobierno vasco considera injusta en comparación con otras autonomías.

– ¿Es tan exagerado?

– No es normal que en Euskadi haya 700 'menas', y en La Rioja, uno. Lo que pedimos al ministerio es corresponsabilidad.

– ¿Está el sistema saturado?

– Ante todo, hay que decir que los menores no acompañados están atendidos de forma adecuada. Pero sí es verdad que desde hace año y medio se está produciendo una situación extraordinaria en cuanto a la llegada de 'menas', sobre todo, a Bizkaia. Hemos trasladado nuestra preocupación a la ministra de Sanidad y Servicios Sociales por la falta de proporcionalidad con respecto a autonomías limítrofes.

– ¿Por qué mandan a más menores a Euskadi?

– No sabemos. Los servicios sociales que prestamos aquí son de calidad, saben que aquí van a tener una protección adecuada... No sé. También están llegando muchos a Cataluña, Murcia y Andalucía, en unas cantidades que no tienen nada que ver con su tamaño.

– ¿Está cambiando el perfil de los menores que llegan en los últimos tiempos?

– Sí, mucho. Han pasado de ser menores en desamparo, a tener un perfil económico; es decir, que ellos y sus familias apuestan por que viajen a Europa en busca de mejorar sus condiciones de vida.

– ¿No venían antes para lo mismo?

– Sí, pero el perfil es diferente. Antes había, sobre todo, niños solos, de doce o trece años, en situación de desprotección. Ahora son mayores, de 16 ó 17 años, y con un proyecto migratorio de motivación económica del que sus familias están al tanto y en el que confían para mejorar sus condiciones de vida una vez que el menor esté integrado. Las necesidades no son las mismas, y por eso pedimos al ministerio que adecúe la legislación a la nueva situación, porque algunos decretos tienen más de cuatro años. Además, reclamamos apoyo financiero.