Esta noche a las 3 serán las 2: así será el «jet lag» que sufrirás el domingo

Esta madrugada a las 3 serán las 2. Tocará cambiar la hora, una vez más, como cada último fin de semana de octubre. España convivirá en el horario de invierno cinco meses, hasta que en marzo repita la misma acción pero en dirección contraria. Las consecuencias de atrasar o adelantar la hora se perciben al instante en la salud. Aunque uno se acostumbra al nuevo horario en unos días, el domingo suele ser una jornada de «jet lag» para muchos.

El cambio de hora de este año llega en pleno debate sobre si Europa debe asumir o no un huso horario único. Es decir, España debería elegir si se queda con el horario de invierno, con menos horas de luz, o el de verano, donde amanece más tarde. Pedro Sánchez sacó el asunto del cajón en el que llevaba guardado aproximadamente desde que el llegó a la presidencia del Gobierno en 2018.

En 2019, la Unión Europea instó a los Estados miembro a decantarse por un huso horario. La decisión de eliminar el cambio de hora de octubre y marzo era definitiva, pero después llegó el Covid y el debate quedó aparcado en los diferentes países. Cuando el tema parecía ya una anécdota del pasado, Sánchez lo ha vuelto a poner sobre la mesa.

Pero este no será el último cambio de hora. En marzo se volverá a adelantar la hora y en 2026, también. Así lo aprobó el Gobierno en 2022, cuando fijó las fechas en las que se modificaría el huso horario.

Consecuencias para la salud

Y, ¿qué consecuencias tiene esta norma para la salud? Diversos especialistas afirman que «alterar el reloj biológico una sola hora es suficiente para que se produzca un desajuste temporal en los ritmos circadianos, encargados de regular el sueño, la temperatura corporal, la secreción hormonal y el metabolismo». Es decir, lo más parecido a un «jet lag», apuntan estos expertos vinculados a Sanitas.

Los síntomas se pueden alargar hasta tres días. «Dormir peor, mostrarse más irritable o tener dificultades para concentrarse son reacciones habituales», explica Begoña Suárez, jefa de servicio de Psicología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas. «El organismo necesita un breve periodo de adaptación para reajustar su reloj interno y sincronizarse con las nuevas horas de luz», asegura esta doctora.

«Algunas personas son más sensibles a las alteraciones del ritmo biológico, especialmente aquellas con rutinas muy marcadas o que ya presentan una mayor vulnerabilidad emocional. En estos casos, el cambio horario puede generar una sensación de desajuste más acusado y requerir más tiempo de adaptación», añade Suárez.

Su compañera María Calle, psicóloga de Blua de Sanitas, apunta además que conviene tomarse en serio las consecuencias del cambio de hora, «para recuperar el sueño y el equilibrio emocional». Ante esta situación, los expertos recomiendan una serie de pautas prácticas para facilitar la adaptación al nuevo horario y proteger el bienestar físico y emocional, como ajustar el sueño de forma progresiva, exponerse a la luz natural, evitar pantallas y estimulantes antes de dormir, mantener horarios estables de comidas y actividad física y fomentar rutinas relajantes en horario nocturno.

