Fray Hermenegildo, superior de los hermanos fossores, la única congregación que cuida de los camposantos y de la que solo quedan cinco miembros. Pepe Marín

Fray Hermenegildo | Superior de los hermanos fossores

El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»

La entrevista ·

Lleva casi 60 años enterrando muertos y estos días no para. «Los fantasmas son los humanos»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:12



Hermenegildo García Oliva, fray Hermenegildo (Huelva, 80 años), es el superior de los Hermanos Fossores de la Misericordia (fossor, que viene del latín, se podría ... traducir como 'el que cava' y por extensión, un sepulturero), una pequeñísima congregación religiosa fundada en 1953 para cuidar los cementerios y enterrar a los difuntos. Cuando él dejó un buen trabajo en Correos para ingresar en la Orden en 1967, eran 28 hermanos en toda España; hoy solo quedan cinco: tres en Logroño y dos en Guadix. En esta localidad granadina de casi 19.000 habitantes, el superior de los fossores convive con el hermano Vicente, un novicio venezolano de 35 años, en una casa-cueva situada junto a la tapia del camposanto accitano. Se levanta a las 5:45 y tras rezar, asearse, asistir a misa y desayunar, empieza su jornada laboral.

