Las niñas eligen ser futbolistas Primer entrenamiento de un grupo de chicas en una academia de fútbol. / Reuters La profesión de político ha resultado de las menos votada en la encuesta de Adecco, que además afirma que los pequeños eligen a Nadal, Messi o Rosalía como jefes de sus trabajos FÁTIMA GONZÁLEZ Madrid Martes, 6 agosto 2019, 16:43

La última encuesta realizada por Adecco, 'Qué quieres ser de mayor' revela que, por primera vez, ser futbolista se coloca entre las primeras posiciones elegidas por las niñas (8,5%).

En el estudio, las profesiones de futbolista, policía, profesor y médico se posicionan como favoritas entre los niños. Situación que apenas varía en el caso de las niñas, que eligen ser profesoras, médicos, veterinarias y policías cuando sean mayores.

El estudio no solo se ha centrado en la profesión de los más pequeños, sino también en el jefe con el que estarían dispuestos a trabajar en el futuro. Respecto a esto, Rafael Nadal, Arturo Valls, Leo Messi y Daddy Yankee han ocupado las primeras posiciones en el colectivo de niños encuestados. Por el contrario, las niñas se han decantado por lo musical, seleccionando a Aitana de OT, Rosalía y Shakira como jefas de sus trabajos.

01:12 Vídeo. Los jefes ideales para los más pequeños. / Europa Press

Además de profesiones comunes, algunos de los encuestados han señalado otras más anecdóticas como asesor de moda, guardia civil de tráfico, empresario de jardines o superhéroe.

Niños y política

Profesiones como barrendero siguen ocupando los últimos puestos, ya que si algo tienen claro los más pequeños de la casa es lo que no quieren ser en el futuro. Este año los barrenderos no aparecen solos, les acompañan los políticos, en un séptimo puesto con el 5,2% de los votos. Esta situación hace pensar que incluso los que consideramos más inocentes no lo son tanto, y también se dan cuenta del revuelo político que asola desde hace un tiempo a nuestro país.

Respecto a esto, Adecco no ha dudado en preguntar quién les gustaría que fuese Presidente de Gobierno en España, y qué debería hacer el candidato para que los trabajadores estuviesen contentos en sus puestos laborales. A la primera pregunta, Sánchez se ha proclamado como ganador indiscutible, seguido de Albert Rivera, que se lleva la plata con un porcentaje bastante más bajo (10,7% frente al 15,7% de Pedro).

Entre las pricipales labores que un gobierno debería asegurar a los ciudadanos de un país, los menores han destacado la conciliación laboral, la subida de sueldos y la creación de empleo, aspectos que han ido seguidos de una mayor igualdad entre hombres y mujeres, un mayor número de días libres y más concienciación con el medio ambiente por parte de las empresas.

Después de obtener los resultados de la encuesta, Adecco se ha planteado en qué grado está cambiando la mentalidad de los más jóvenes de la casa, y en qué medida tienen la misma opinión o no que sus padres. A pesar de que hay datos que esclarecen el trabajo pendiente, (el 55,2% de niños reconoce que su madre realiza las tareas domésticas), existen otros que indican que la sociedad avanza en el camino correcto. «La profesión de futbolista enamora, hoy, el corazón de miles de niñas, situación impensable hace una década«, ha concluido una portavoz de la entidad.