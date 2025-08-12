Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia La menor ha sido evacuada al Hospital La Fe tras entrar en parada hasta en cuatro ocasiones

Una niña de seis años ha perdido la vida tras ser atropellada por una ambulancia en la plaza de San Agustín de Valencia. Los efectivos sanitarios trasladados al lugar han tratado durante casi dos horas reanimar a la menor, pero tras ser trasladada al Hospital La Fe han confirmado su fallecimiento. En este mismo punto de la ciudad también falleció atropellada una mujer de 70 años arrollada por un camión frigorífico justo hace un año.

El atropello se ha producido pocos minutos después de las cinco de la tarde de este martes en la plaza de San Agustín de Valencia, en pleno centro de la capital del Turia cuando la menor, al parecer, ha cruzado sin mirar. En ese momento pasaba una ambulancia sentido a la calle San Vicente. Pese a que el transporte sanitario iba a una velocidad reducida no ha podido esquivar a la niña, que ha salido de entre los contenedores.

La ambulancia ha atropellado con las ruedas del lateral izquierdo a la menor causándole graves lesiones. Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del SAMU y efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y de la Generalitat. En el lugar se han vivido momentos de mucha tensión por la gravedad de la menor, que ha entrado en parada cardiorrespiratoria hasta en cuatro ocasiones.

Familiares de la menor también han acudido a la zona del atropello. «No sabemos cómo está, no nos dejan acercarnos», se lamentaba visiblemente alterado un familiar. La madre de la niña, que iba con ella cuando se ha producido el atropello, lloraba desconsolada sentada en el suelo y apoyada en un vehículo ante la incertidumbre de no saber el estado de su hija.

Los peores temores de los familiares se han confirmado cuando la niña ha sido evacuada al Hospital La Fe de Valencia a las siete de la tarde. Las dos ambulancias del SAMU, custodiadas por patrullas de la Policía Local y de la Generalitat han trasladado a la menor al citado centro sanitario, pero los sanitarios solo han podido confirmar allí su fallecimiento.

La menor se encontraba con su madre cuando, según las fuentes consultadas, se ha soltado y se ha adelantado cruzando la calle sin que su progenitora pudiera sujetarla a tiempo. Una ambulancia que circulaba por la calle Xàtiva y que ha tomado la curva para encarar la calle San Vicente Mártir ha golpeado a la niña, sin que su conductor la viera hasta que ya estaba prácticamente a su altura. Según aseguran estas mismas fuentes, la menor ha salido de entre los contenedores, lo que dificultaba todavía más su visibilidad.

La unidad de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local de Valencia -lo que antes se conocía como Atestados- investigan las circunstancias del atropello.

