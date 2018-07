La naturaleza vista desde fuera de barricada Un herrerillo El guitarrista Alfredo Piedrafita se recicla como fotógrafo de fauna en el monte navarro próximo a su casa JOSU OLARTE Martes, 31 julio 2018, 01:06

El exguitarra de Barricada Alfredo Piedrafita (Barbastro 1960) es uno de esos rockeros curtidos durante años en la carretera que después muestran querencia hacia los espacios abiertos y la naturaleza. «Los músicos de rock solemos ser gente de extremos y es bastante habitual que, como aves nocturnas acostumbradas al ruido, nos guste huir de nuestra vida habitual buscando la tranquilidad en otro ámbito». Así explica el guitarrista del barrio pamplonés de La Txantrea su tendencia al escapismo silvestre. Una deriva que le ha llevado a especializarse en la fotografía de paisajes y, sobre todo, de la fauna salvaje que habita en el monte Ezkaba, en el nordeste de Pamplona. Esta nueva faceta, desarrollada tras el fin de la mítica banda que formaba junto a Enrique Villarreal 'El Drogas' y Francisco Javier Hernández 'Boni', se ha plasmado en el cuento infantil de Alfonso Bañeres 'Erika, no soy perfecta' (2018), ilustrado con fotos suyas de pequeños animales en libertad. Piedrafita también es el autor de 'La estación Perpetua', que presenta instantáneas tomadas en un viaje solidario a campamentos de refugiados saharauis,

Los datos del autor Música. Alfredo Piedrafita entró en Barricada tras su primer disco, en 1983. Desde entonce hasta la disolución en 2013 fue un pilar del grupo. Naturaleza. Se aficionó a la fotografía de la naturaleza durante un viaje a Australia en 2010, en un año sabático que se tomó Barricada. En marcha. Ilustra el cuento infantil 'Erika, no soy perfecta' y publicará en octubre 'Demasiados humanos', nuevo disco de su banda actual.

La afición a la fotografía del músico es un tanto sobrevenida, pues no retrató la andadura de Barricada desde dentro. Surgió en un viaje Australia que decidió hacer aprovechando el año sabático que el grupo se tomó el año 2010. «Para no viajar con dos aparatos me compré una réflex digital con la que también podía hacer vídeos. Mi intención era sacar lo típico de vacaciones, pero me tire casi seis meses en un país con una naturaleza alucinante. Así que empecé a investigar con tutoriales de internet y le cogí el gusto. De vuelta en Pamplona me junté con gente de ese mundo para aprender. Al principio quieres retratar todo. pero con el tiempo te especializas en una cosa. Lo mío es la naturaleza, que es lo más opuesto que hay a la fotografía de conciertos. Ahí yo no saco ni el móvil, me dedico a disfrutar cada segundo», explica.

Bodegones de vida silvestre

Piedrafita ha llegado a viajar a Islandia para capturar auroras boreales, pero sus cámaras digitales (Cannon y Tamron en su mayoría) buscan sobre todo animales, especialmente aves, que ha llegado a fotografiar en improvisados bodegones de naturaleza viva. «Tengo un terreno en monte abierto cerca de casa que me han dejado unos amigos, donde me he montado un escondite desde el que he identificado y fotografiado más de 40 especies. Estar allí horas conmigo mismo en silencio hasta que avisto una ardilla o un pájaro me da mucha paz. Me gusta currarme las fotos. Salir días a campear hasta encontrar posaderos , rastros o sitios donde montar un 'hide'. He llegado a montar bodegones naturales, estudios iluminados y decorados en pleno monte y conseguir que una jineta se pose en ellos», remarca.

Piedrafita se ha incorporado a la saga de músicos apasionados de la fotografía, como George Harrison, Freddy Mercury, Sting o Lou Reed, que viajaba Leica en mano. Piedrafita valora el trabajo de su admirado Bryan Adams, pero su ídolo en el campo de la fotografía de la naturaleza es un músico menos estelar: el actual guitarrista de La Unión Mario Cea. «Es todo una referencia. Lleva desde los 80 y va por delante de todos. Ha experimentado con técnicas complejas con altas velocidades, exposiciones largas o doble enfoques. Hace maravillas», declara.