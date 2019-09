Los nacimientos en Euskadi caen un 4,3% en un año y una de cada cuatro madres son extranjeras Desciende el número de mujeres en edad fértil, que además esperan más tiempo para concebir ante la precariedad laboral y las dificultad de emanciparse SERGIO GARCÍA Martes, 24 septiembre 2019, 18:37

Euskadi registró en el primer trimestre del año 3.710 nacimientos, lo que supone un descenso -otro más- del 4,3% respecto a los registros marcados doce meses atrás, según datos del Instituto vasco de Estadística (Eustat). Una deriva que no por conocida es menos preocupante y cuya razón de ser se remonta a años atrás. Así lo considera Unai Martín, profesor de Sociología de la UPV, quien atribuye este comportamiento al descenso del número de mujeres en edad fértil y al cada vez mayor tiempo que esperamos para embarcarnos en la aventura de ser padres.

«Hasta 2012 la natalidad había aumentado en Euskadi un 40% y ahora entramos en una fase de caída porque la población en edad fértil cada vez va a ser menor, y lo va a ser porque es gente que nació a partir de 1990, cuando se rozó el suelo histórico, con medias de apenas 0,9 hijos por mujer. Si ahora hay la mitad de mujeres con 20 años que con 40, el número de nacimientos desciende aunque tengan unos índices de fecundidad mayores, como de hecho está ocurriendo, cuando ellas tienen de media 1,4 hijos».

Las estadísticas ratifican este diagnóstico, el de un vuelco en el perfil de las parturientas. Así, aumenta el número de las que son madres con 40 o más años, «un protagonismo que deriva de que cada vez son más». Los nacimientos gestados por ellas suponen un 11,3% del total, superando al 6,9% que representan los de las madres menores de 25 años.

El desplome es común a los tres territorios, si bien en Álava es del 6,5% y en Bizkaia del 4,5%, mientras que Gipuzkoa arroja los parámetros más moderados, con una caída de apenas el 2,9%. En concreto, en Álava nacieron 635 niñas y niños, 1.815 en Bizkaia y 1.260 en Gipuzkoa. En este contexto, la inmigración se erige en garante del relevo generacional. El 27,3% de las nuevas madres eran de origen extranjero (en Álava ese porcentaje se eleva al 39,4%, frente al 24,6% de Bizkaia), lo que deja pocas dudas sobre quién tira de la natalidad por estos pagos. «Es cierto que los nacimientos son ahora menos que las defunciones, pero lo que decide en todas las poblaciones occidentales que una sociedad crezca o no es el saldo migratorio. Que aumente su peso es lógico, porque un porcentaje mayor de ellas está en edad fértil».

Más nacimientos de riesgo

En la distribución de los nacimientos según la edad de la madre, el grupo de 30-34 años ocupa la primera posición con el 34,4% de los alumbramientos, seguidas de las que tienen de 35 a 39 años (el 33,7% del total). En este escenario, son sin embargo las más jóvenes -de 25 a 29 años- las que menos alumbramientos aportan, apenas el 13,6% del total. «Tenemos una sociedad en la que la edad de emancipación es cada vez más alta, entre otras causas por la precariedad laboral, y eso hace que la natalidad se posponga. Esto representa un problema, no sólo porque aumentan los nacimientos de riesgo, sino porque las personas de 40 años no disponen del mismo margen para atreverse con el segundo hijo que si tuvieran 25». En otras palabras, preocupa «el retraso no voluntario que hace que las personas no tengan los hijos que desean porque no tienen tiempo para ellos. Asistimos así a una descompensación entre la edad biológica y la social, dificultando que se tenga la descendencia deseada».

«Lo que tenemos que preguntarnos hoy no es cómo la gente puede tener más hijos, sino como los tiene en estas circunstancias -reflexiona Unai Martín-. Las encuestas demuestran que la gente tiene menos hijos de los deseados. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una situación precaria donde el coste de tener hijos es muy alto en términos sociales y personales, no sólo económicos, sin olvidar tampoco la desigualdad que existe entre géneros».

Los nacimientos fuera del matrimonio continúan aumentando hasta el punto de representar ya el 44,7% del total. Bizkaia, con el 46,6%, lidera este ranking, mientras que Gipuzkoa y Álava se mueven por debajo de la media, con el 43,7% y el 41,1%, respectivamente. La edad de la maternidad de este grupo fue menor que la del conjunto de mujeres (el 11,3% tenía menos de 25 años). La mitad de los nacimientos -1.861 niños y niñas- ha sido de primogénitos, y sólo el 12,2% de los recién nacidos llegan a hogares donde van a tener dos o más hermanos. «La fecundidad baja en Euskadi se sitúa en la transición al segundo hijo, en gran parte por ese retraso en la fecundidad. Los cuerpos son menos fértiles con el paso de los años y los hijos tienen un mayor coste».