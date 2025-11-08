Músicos contra ecologistas, la 'mafia' de la madera de Pernambuco

Cada vez que termina un arco de violín, a Francisco González le sobreviene «un amago de depresión», un bajón con el que purga la frustración por no haber podido hacer, esta vez tampoco, «la pieza perfecta». Este arquetero de Madrid con 45 años de oficio dedica un mes entero a serrar y moldear cada una de estas varas arqueadas que arrancan la melodía a los instrumentos de cuerda. Usa madera de Pernambuco, una especie exótica de color rojizo que procede de Brasil y corre el riesgo de quedar esquilmada.

El Gobierno brasileño ha solicitado a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) que otorgue la máxima protección a la madera de Pernambuco (Paubrasilia Echinata o Caesalpinia Echinata), que se usa desde el siglo XVIII para fabricar arcos de alta calidad que utilizan músicos de cuerda de todo el mundo -el arquetero francés François-Xavier Tourte fue el inventor del arco moderno y preconizó el uso de esta madera desde 1775-. Durante la vigésima reunión de la CITES que se celebrará en Uzbekistán desde el 25 de noviembre al 5 de diciembre, se tomará la decisión. De aprobarse la petición, esta especie pasaría al llamado Apéndice I (desde 2007 está en el II), lo que implicaría la prohibición absoluta (ahora está restringida) de su comercio y la exigencia a los instrumentistas de obtener una autorización oficial, una suerte de pasaporte para viajar, para cada uno de sus arcos. Una polémica que enfrenta a músicos y ecologistas.

EL PALO DE BRASIL O PERNAMBUCO Es una especie endémica de la Mata Atlántica de Brasil y su árbol nacional. BRASIL Mata Atlántica PARA LOS MÚSICOS Casi 23.000 personas han firmado en Change.org contra la clasificación de la madera de Pernambuco en el Apéndice I de la CITES, que elevaría al grado máximo la protección de esta especie. “Ya no habría marcha atrás. No sería posible viajar con un arco de pernambuco sin un permiso CITES, que resultaría prácticamente imposible de obtener debido a la sobrecarga de trabajo de las autoridades CITES nacionales, se bloquearía el comercio internacional y se cernería una amenaza existencial sobre la arquetería, eminente oficio artesanal”, advierten desde la Federación Internacional de Músicos. PARA LOS ECOLOGISTAS “La madera escasea así que, desde el punto de vista medioambiental, otorgar al Paubrasilia Echinata la máxima protección es una buena noticia. Sucedió igual con el marfil de los elefantes, había caza furtiva porque se pagaba por él, pero cuando se prohibió su comercialización se acabó en parte el problema”, defiende Miguel Soto, portavoz de Greenpeace. EL PALO DE BRASIL O PERNAMBUCO Es una especie endémica de la Mata Atlántica de Brasil y su árbol nacional. BRASIL Mata Atlántica PARA LOS MÚSICOS Casi 23.000 personas han firmado en Change.org contra la clasificación de la madera de Pernambuco en el Apéndice I de la CITES, que elevaría al grado máximo la protección de esta especie. “Ya no habría marcha atrás. No sería posible viajar con un arco de pernambuco sin un permiso CITES, que resultaría prácticamente imposible de obtener debido a la sobrecarga de trabajo de las autoridades CITES nacionales, se bloquearía el comercio internacional y se cernería una amenaza existencial sobre la arquetería, eminente oficio artesanal”, advierten desde la Federación Internacional de Músicos. PARA LOS ECOLOGISTAS “La madera escasea así que, desde el punto de vista medioambiental, otorgar al Paubrasilia Echinata la máxima protección es una buena noticia. Sucedió igual con el marfil de los elefantes, había caza furtiva porque se pagaba por él, pero cuando se prohibió su comercialización se acabó en parte el problema”, defiende Miguel Soto, portavoz de Greenpeace. PARA LOS MÚSICOS Casi 23.000 personas han firmado en Change.org contra la clasificación de la madera de Pernambuco en el Apéndice I de la CITES, que elevaría al grado máximo la protección de esta especie. “Ya no habría marcha atrás. No sería posible viajar con un arco de pernambuco sin un permiso CITES, que resultaría prácticamente imposible de obtener debido a la sobrecarga de trabajo de las autoridades CITES nacionales, se bloquearía el comercio internacional y se cernería una amenaza existencial sobre la arquetería, eminente oficio artesanal”, advierten desde la Federación Internacional de Músicos. EL PALO DE BRASIL O PERNAMBUCO Es una especie endémica de la Mata Atlántica de Brasil y su árbol nacional. BRASIL Mata Atlántica PARA LOS ECOLOGISTAS “La madera escasea así que, desde el punto de vista medioambiental, otorgar al Paubrasilia Echinata la máxima protección es una buena noticia. Sucedió igual con el marfil de los elefantes, había caza furtiva porque se pagaba por él, pero cuando se prohibió su comercialización se acabó en parte el problema”, defiende Miguel Soto, portavoz de Greenpeace. EL PALO DE BRASIL O PERNAMBUCO Es una especie endémica de la Mata Atlántica de Brasil y su árbol nacional. PARA LOS ECOLOGISTAS “La madera escasea así que, desde el punto de vista medioambiental, otorgar al Paubrasilia Echinata la máxima protección es una buena noticia. Sucedió igual con el marfil de los elefantes, había caza furtiva porque se pagaba por él, pero cuando se prohibió su comercialización se acabó en parte el problema”, defiende Miguel Soto, portavoz de Greenpeace. PARA LOS MÚSICOS Casi 23.000 personas han firmado en Change.org contra la clasificación de la madera de Pernambuco en el Apéndice I de la CITES, que elevaría al grado máximo la protección de esta especie. “Ya no habría marcha atrás. No sería posible viajar con un arco de pernambuco sin un permiso CITES, que resultaría prácticamente imposible de obtener debido a la sobrecarga de trabajo de las autoridades CITES nacionales, se bloquearía el comercio internacional y se cernería una amenaza existencial sobre la arquetería, eminente oficio artesanal”, advierten desde la Federación Internacional de Músicos. BRASIL Mata Atlántica

Por qué los músicos no quieren otra melodía que la que 'arranca' el Pernambuco

A ojos inexpertos es solo una tabla, un listón rojizo de 99 centímetros de largo por 8 de ancho y 12 milímetros de grosor. Bien trabajado, saldrán de ahí cuatro arcos para instrumentos de cuerda que podrían venderse cada uno por 3.000 euros o más.

Ampliar

«Lo compramos a unos arqueteros de Niza que se jubilaban», cuenta Ander Arroitajauregi, profesor de la Escuela de Luthería Bele de Bilbao. «Una vez que se corta la madera en listones hay que dejarlos secar. Dicen que lo ideal es un año por milímetro de grosor» -doce años en el caso del listón que sujeta entre sus manos-. Una vez seco, se «delimita» el palo y se deja secar «uno o dos años más», para después «adelgazar y combar madera». Sujeta Ander un trozo ya combado que nunca se acabó. «¿Ves esta pequeña marca? Es un nudo. De ahí saldría una rama, así que es mejor desecharlo porque, aunque sea una muesca casi invisible, podría romperse».

El arco es una pieza delicada que cotiza en función de su calidad. «Hay arcos desde 300 euros pero uno de 4.000 o 5.000 ya es muy bueno. Algunos arcos históricos que pueden costar 30.000». Y mucho más de aprobarse la máxima protección CITES para la madera de Pernambuco. Si así sucede, Francisco probablemente se lleve la madera que almacena en el taller a casa. «No llego al metro cúbico, pero se ha revalorizado en mis manos porque la compré fresca hace treinta años». Cuenta que hace tres semanas cuatro técnicos de CITES visitaron su taller. «Yo creo que esperaban encontrar una fábrica de arcos como churros y solo se encontraron con un señor mayor trabajando un pedacito de madera con las manos».

- ¿Qué hace a la madera de Pernambuco un material tan cotizado para los instrumentistas?

- Tiene el peso, la fuerza y la elasticidad necesarias. Las que yo trabajo llevan treinta años de secado y eso es oro para un arco porque significa que no se va a deformar ni a doblar. Esa madera ha soltado ya las tensiones, así que será difícil que se rompa.

Porque si se rompe, «aunque se puede reparar, es díficil que funcione igual», advierte el luthier, quien diferencia si la rotura es en la parte más gruesa del mecanismo, «que es la parte menos activa en el sonido», o más en la punta, más problemática para su reparación.

Los arcos de Pernambuco para instrumentos de cuerda, como violines y violonchelos, son los más apreciados por los músicos. ANATOMÍA DE UN ARCO Punta Cerdas Vara Entorchado Cuero Anilla Talón Ojo París Tornillo MADERA DE PERNAMBUCO LA ALTERNATIVA DE FIBRA DE CARBONO Los arcos de Pernambuco para instrumentos de cuerda, como violines y violonchelos, son los más apreciados por los músicos. ANATOMÍA DE UN ARCO Punta Cerdas Vara Entorchado Cuero Anilla Talón Ojo París Tornillo MADERA DE PERNAMBUCO LA ALTERNATIVA DE FIBRA DE CARBONO Los arcos de Pernambuco para instrumentos de cuerda, como violines y violonchelos, son los más apreciados por los músicos. MADERA DE PERNAMBUCO ANATOMÍA DE UN ARCO Punta Cerdas Vara LA ALTERNATIVA DE FIBRA DE CARBONO Entorchado Cuero Anilla Talón Ojo París Tornillo Punta Los arcos de Pernambuco para instrumentos de cuerda, como violines y violonchelos, son los más apreciados por los músicos. ANATOMÍA DE UN ARCO Cerdas Vara Entorchado MADERA DE PERNAMBUCO Cuero Anilla Talón Ojo París LA ALTERNATIVA DE FIBRA DE CARBONO Tornillo

«¿Sabes la diferencia entre el queso industrial que, aunque está bueno, sabe un poco a plástico y tiene una textura 'plasticosa' y el del pastor que se deshace en la boca y suelta un montón de matices? Pues esa es la diferencia entre un arco de madera de Pernambuco y uno de fibra de carbono», señala el símil el luthier Ander Arroitajauregi. La fibra de carbono es la alternativa moderna al Pernambuco y va ganando terreno en la fabricación de instrumental porque es más económico y tiene un proceso de fabricación industrial. «Un italiano me contó que los fabrican en unas pocas horas. Los meten al horno en un molde con pegamento y salen como churros. Pero yo no tengo interés en hacer algo así», advierte el arquetero Francisco González, para quien este material «no es un sustituto para el Pernambuco, sino un engaño».

Un músico los distingue de oído. «No es que suene peor, que también, es que no es comparable», insiste el arquetero. E invita a coger un arco de madera y otro de fibra de carbono y golpear con suavidad la punta contra la palma de la mano, como si la golpeásemos con una regla. «Como la fibra de carbono no es material 'domado', no tiene la vibración que tiene la madera. Cuando el arco es bueno, golpeas con él la mano y notas que vibra». Pero el problema, sostiene, trasciende la calidad musical. «Cuando el músico utiliza un arco de fibra de carbono lo tiene que hacer trabajar porque no tiene la vitalidad de la madera que, por así decirlo, trabaja sola. El movimiento de tocar un arco de fibra de carbono provoca cansancio en el brazo y, a la larga, puede provocar tendinitis».

En todo caso, y al margen de la crisis del Pernambuco, la fibra de carbono ya es un material de uso relativamente corriente. «No está sujeto a cambios ambientales como la madera que, aunque se barniza, podría deformarse si hace mucho calor. Y tampoco pasa nada si después de usar un arco lo dejas tensado», reconoce el luthier. De ahí que en usos no profesionales, por ser más barato y menos delicado, esté creciendo su demanda. «Para los niños que están empezando a tocar no es mala alternativa la fibra de carbono, incluso la fibra de vidrio. Sobre todo si se te viene a la cabeza la imagen de los chavales jugando con los arcos a espadachines antes de empezar la clase…».

Marina Barredo Pérez-Yarza, profesora de viola en el Conservatorio de Bilbao ha hecho una prueba y ha tocado el mismo fragmento con un arco de madera de Pernambuco y con un arco de fibra de carbono. Para ella la diferencia es abismal. ¿Notas la diferencia? Marina Barredo Pérez-Yarza, profesora de viola en el Conservatorio de Bilbao ha hecho una prueba y ha tocado el mismo fragmento con un arco de madera de Pernambuco y con un arco de fibra de carbono. Para ella la diferencia es abismal. ¿Notas la diferencia? Marina Barredo Pérez-Yarza, profesora de viola en el Conservatorio de Bilbao ha hecho una prueba y ha tocado el mismo fragmento con un arco de madera de Pernambuco y con un arco de fibra de carbono. Para ella la diferencia es abismal. ¿Notas la diferencia? Marina Barredo Pérez-Yarza, profesora de viola en el Conservatorio de Bilbao ha hecho una prueba y ha tocado el mismo fragmento con un arco de madera de Pernambuco y con un arco de fibra de carbono. Para ella la diferencia es abismal. ¿Notas la diferencia?

El SOS de la Mata Atlántica, el único hábitat del Pernambuco

El Pernambuco, una especie endémica de Brasil que es también su árbol nacional, procede de la Mata Atlántica, un bosque costero muy vulnerable que ha perdido el 90% de su superficie original y que se extiende, además de por Brasil, por Uruguay y Argentina. Pese a ser una de las comunidades ecológicas más amenazadas del planeta, alberga una gran diversidad: más de 1,5 millones de especies animales y casi medio millar de tipos de árboles. Entre ellos, su joya de la corona, Paubrasilia Echinata, también llamado 'palo Brasil'.

«Durante los últimos 500 años, la Mata Atlántica de Brasil, el único hábitat mundial del Pernambuco, ha experimentado un grave declive como resultado del desarrollo urbano y agrícola. Hoy en día se cree que solo queda el 7% de la extensión original de la selva», alertan desde la Iniciativa Internacional para la Conservación del Pernambuco (IPCI), una asociación creada en el año 2000 por profesionales del sector musicial -nació por el temor de los arqueteros a tener que renunciar a su oficio- para promover «la conservación y el uso sostenible» de esta madera. Desde entonces, aseguran, «se han plantado más de 300.000 ejemplares».

PERNAMBUCO Paubrasilia echinata Árbol de crecimiento lento de la familia de las Fabaceae. Mide entre 5 a 15 metros y puede alcanzar hasta 30 metros de altura. Es un árbol perenne de hojas compuestas. El tronco es corto, retorcido y afilado La corteza es gris oscura y sus ramas más jóvenes están cubiertas de espinas (de ahí el nombre echinata: con espinas). La corteza se descascara en grandes placas leñosas. 15 a 50 cm de diámetro Para los mejores arcos, se utiliza el duramen del árbol. Es la madera más cercana a la médula de un tallo o rama, de color diferente al de la albura. Es la columna vertebral del árbol y es muy fuerte y duradera. Duramen Corteza Médula Albura Hay arcos de Pernambuco más baratos hechos de la albura. El duramen es de color rojo anaranjado intenso y la albura es de color blanco. Desde el siglo XVIII se tala de forma intensiva esta especie por la calidad de su madera y por la del pigmento rojizo que se extrae de su corteza, muy apreciado en tintorería. La madera es de color rojo anaranjado, brillante, de veta fina, recta y uniforme, con poros abiertos de pequeño tamaño. Tiene gran resistencia a la deformación y eso la hace idónea para la construcción de arcos. La Mata Atlántica cubría originalmente alrededor del 15% del territorio brasileño, pero hoy en día solo se conserva el 12,4% del bosque que existía hace 500 años. Las poblaciones de Paubrasilia echinata han disminuido un 84 % en las últimas tres generaciones. Mata Atlántica hace 500 años AMAZONAS MATA ATLÁNTICA Actualmente Se deforestaron 50.000 hectáreas entre 2021 y 2024. PERNAMBUCO Paubrasilia echinata Es un árbol perenne de hojas compuestas. El tronco es corto, retorcido y afilado Árbol de crecimiento lento de la familia de las Fabaceae. Mide entre 5 a 15 metros y puede alcanzar hasta 30 metros de altura. La corteza es gris oscura y sus ramas más jóvenes están cubiertas de espinas (de ahí el nombre echinata: con espinas). La corteza se descascara en grandes placas leñosas. 15 a 50 cm de diámetro Para los mejores arcos, se utiliza el duramen del árbol. Es la madera más cercana a la médula de un tallo o rama, de color diferente al de la albura. Es la columna vertebral del árbol y es muy fuerte y duradera. Duramen Corteza Médula Albura Hay arcos de Pernambuco más baratos hechos de la albura. El duramen es de color rojo anaranjado intenso y la albura es de color blanco. Desde el siglo XVIII se tala de forma intensiva esta especie por la calidad de su madera y por la del pigmento rojizo que se extrae de su corteza, muy apreciado en tintorería. La madera es de color rojo anaranjado, brillante, de veta fina, recta y uniforme, con poros abiertos de pequeño tamaño. Tiene gran resistencia a la deformación y eso la hace idónea para la construcción de arcos. La Mata Atlántica cubría originalmente alrededor del 15% del territorio brasileño, pero hoy en día solo se conserva el 12,4% del bosque que existía hace 500 años. Las poblaciones de Paubrasilia echinata han disminuido un 84 % en las últimas tres generaciones. Mata Atlántica hace 500 años AMAZONAS MATA ATLÁNTICA Actualmente Se deforestaron 50.000 hectáreas entre 2021 y 2024. PERNAMBUCO Paubrasilia echinata Es un árbol perenne de hojas compuestas. El tronco es corto, retorcido y afilado Árbol de crecimiento lento de la familia de las Fabaceae. Mide entre 5 a 15 metros y puede alcanzar hasta 30 metros de altura. La corteza es gris oscura y sus ramas más jóvenes están cubiertas de espinas (de ahí el nombre echinata: con espinas). La corteza se descascara en grandes placas leñosas. 15 a 50 cm de diámetro Para los mejores arcos, se utiliza el duramen del árbol. Es la madera más cercana a la médula de un tallo o rama, de color diferente al de la albura. Es la columna vertebral del árbol y es muy fuerte y duradera. El duramen es de color rojo anaranjado intenso y la albura es de color blanco. Corteza Médula Duramen Albura Hay arcos de Pernambuco más baratos hechos de la albura. Desde el siglo XVIII se tala de forma intensiva esta especie por la calidad de su madera y por la del pigmento rojizo que se extrae de su corteza, muy apreciado en tintorería. La madera es de color rojo anaranjado, brillante, de veta fina, recta y uniforme, con poros abiertos de pequeño tamaño. Tiene gran resistencia a la deformación y eso la hace idónea para la construcción de arcos. La Mata Atlántica cubría originalmente alrededor del 15% del territorio brasileño, pero hoy en día solo se conserva el 12,4% del bosque que existía hace 500 años. Las poblaciones de Paubrasilia echinata han disminuido un 84 % en las últimas tres generaciones. Mata Atlántica hace 500 años Actualmente AMAZONAS Se deforestaron 50.000 hectáreas entre 2021 y 2024. MATA ATLÁNTICA PERNAMBUCO Paubrasilia echinata La copa es abierta y amplia, con follaje verde oscuro brillante y ramas afiladas. Es un árbol perenne de hojas compuestas Árbol de crecimiento lento de la familia de las Fabaceae. Mide entre 5 a 15 metros y puede alcanzar hasta 30 metros de altura. El tronco es corto, retorcido y afilado 15 a 50 cm de diámetro La corteza es gris oscura y sus ramas más jóvenes están cubiertas de espinas (de ahí el nombre echinata: con espinas). La corteza se descascara en grandes placas leñosas. Desde el siglo XVIII se tala de forma intensiva esta especie por la calidad de su madera y por la del pigmento rojizo que se extrae de su corteza, muy apreciado en tintorería. El duramen es de color rojo anaranjado intenso y la albura es de color blanco. Para los mejores arcos, se utiliza el duramen del árbol. Es la madera más cercana a la médula de un tallo o rama, de color diferente al de la albura. Es la columna vertebral del árbol y es muy fuerte y duradera. Corteza Médula Duramen Albura Hay arcos de Pernambuco más baratos hechos de la albura. La madera es de color rojo anaranjado, brillante, de veta fina, recta y uniforme, con poros abiertos de pequeño tamaño. Tiene gran resistencia a la deformación y eso la hace idónea para la construcción de arcos. La Mata Atlántica cubría originalmente alrededor del 15% del territorio brasileño, pero hoy en día solo se conserva el 12,4% del bosque que existía hace 500 años. Las poblaciones de Paubrasilia echinata han disminuido un 84 % en las últimas tres generaciones. Mata Atlántica hace 500 años Actualmente AMAZONAS Se deforestaron 50.000 hectáreas entre 2021 y 2024. MATA ATLÁNTICA

Desde tintes a muebles o botones. Cómo ha 'desaparecido' el Pernambuco

«Los arqueteros no somos los causantes de esta crisis. Es una herencia del siglo XIX, cuando se taló casi todo el Pernambuco. Se usaba para tintes, para fabricar muebles, para suelos, incluso para hacer botones y bolígrafos de alto standing con detalles de plata y oro. Es una madera con un color maravilloso, tan cotizada para tantos usos que se esquilmó en grandes cantidades. Y ahora se está quemando mucho bosque para plantar eucalipto», explica Francisco González, quien acusa a Brasil de jugar de manera engañosa» al señalar al sector musical. Añade el luthier: «En Europa hay mucho stock de Pernambuco ya cortado y secado. En el futuro podría haber problema de desabastecimiento, pero no lo hay en la actualidad».

El problema, coinciden los expertos, es el contrabando. «El sector de la construcción de instrumentos musicales se ha visto en el ojo del huracán desde hace años, sobre todo por el contrabando de determinadas maderas duras, que hacen que la calidad del sonido sea mejor», advierte Miguel Soto, portavoz de Greenpeace. En Brasil se han producido varias incautaciones de madera de Pernambuco. La más importante fue la 'Operación Do, Re, Mi' de 2018 del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables: se requisaron más de 20.000 arcos de violín fabricados con maderas en peligro de extinción y 9 metros cúbicos de 'palo Brasil', que así se llama comunmente al Pernambuco.

Mucho antes, Greenpeace ya publicó en 2009 un informe en el que alertaba de que el comercio ilegal de animales y plantas ocupaba, tras las drogas y las armas, «el tercer puesto en volumen en el ranking mundial del mercado negro». Un problema al que España estaba contribuyendo, advertían: «Nuestro país está siendo siendo la puerta trasera para la introducción ilegal en Europa de especies maderables recogidas en el Convenio CITES». El mismo convenio en el que está incluida la madera de Pernambuco desde 2007.

Imagen del escáner del aeropuerto de Río de Janeiro donde se ven las varas de Pernambuco. Maleta llena de varas de Paubrasilia echinata. Incautación en la región de Espírito Santo de un cargamento de troncos de Paubrasilia echinata. Las varas de palo de Brasil cuestan menos de 8 euros en Brasil, pero una vez elaborados los arcos, pueden venderse por más de 2.500 euros cada uno. 8€ 2.500€ PRINCIPALES CONSUMIDORES DE ARCOS DE PERNAMBUCO TERMINADOS EN BRASIL (129.198 ENTRE 2002-2022) Estados Unidos 72.040 (54,9%) Bélgica 20.732 (15,8%) Japón 13.305 (10,1%) Alemania 7.025 (10,1%) Países Bajos 5.211 (3,9%) Italia 2.346 Otros Portugal 2.164 Inglaterra 2.034 (1,9%) Taiwán 1.384 (1,05%) Canadá 1.245 (0,9%) Otros 3.747 (2,86%): Francia, Singapur, Corea del Sur, Eslovenia, España, Polonia, Suiza, Inglaterra, Gales, Australia, Hong Kong, Chile, Austria, Rusia, Escocia, China, Argentina, Eslovaquia, Rumanía, Vietnam, Costa Rica, Finlandia, Hungría, Paraguay, Sudáfrica y Perú. PIEZAS PARA ARCO EXPORTADAS POR BRASIL (45.163 ENTRE 2002-2022) Japón 26.000 Estados Unidos 11.052 Alemania 2.774 Italia 2.538 Portugal 1.950 Otros 849 Desde 2018, las autoridades brasileñas han confiscado casi 150.000 arcos y varas de madera a 33 arqueros. Las multas han ascendido a más de 10 millones €. Imagen del escáner del aeropuerto de Río de Janeiro donde se ven las varas de Pernambuco. Maleta llena de varas de Paubrasilia echinata. Incautación en la región de Espírito Santo de un cargamento de troncos de Paubrasilia echinata. Las varas de palo de Brasil cuestan menos de 8 euros en Brasil, pero una vez elaborados los arcos, pueden venderse por más de 2.500 euros cada uno. 8€ 2.500€ PRINCIPALES CONSUMIDORES DE ARCOS DE PERNAMBUCO TERMINADOS EN BRASIL (129.198 ENTRE 2002-2022) Estados Unidos 72.040 (54,9%) Bélgica 20.732 (15,8%) Japón 13.305 (10,1%) Alemania 7.025 (10,1%) Países Bajos 5.211 (3,9%) Italia 2.346 (1,8%) Otros Portugal 2.164 Inglaterra 2.034 (1,9%) Taiwán 1.384 (1,05%) Canadá 1.245 (0,9%) Otros 3.747 (2,86%): Francia, Singapur, Corea del Sur, Eslovenia, España, Polonia, Suiza, Inglaterra, Gales, Australia, Hong Kong, Chile, Austria, Rusia, Escocia, China, Argentina, Eslovaquia, Rumanía, Vietnam, Costa Rica, Finlandia, Hungría, Paraguay, Sudáfrica y Perú. PIEZAS PARA ARCO EXPORTADAS POR BRASIL (45.163 ENTRE 2002-2022) Japón 26.000 Estados Unidos 11.052 Alemania 2.774 Italia 2.538 Portugal 1.950 Otros 849 Desde 2018, las autoridades brasileñas han confiscado casi 150.000 arcos y varas de madera a 33 arqueros. Las multas han ascendido a más de 10 millones €. Imagen del escáner del aeropuerto de Río de Janeiro donde se ven las varas de Pernambuco. Maleta llena de varas de Paubrasilia echinata. Incautación en la región de Espírito Santo de un cargamento de troncos de Paubrasilia echinata. Las varas de palo de Brasil cuestan menos de 8 euros en Brasil, pero una vez elaborados los arcos, pueden venderse por más de 2.500 euros cada uno. 8€ 2.500€ PRINCIPALES CONSUMIDORES DE ARCOS DE PERNAMBUCO TERMINADOS EN BRASIL (129.198 ENTRE 2002-2022) PIEZAS PARA ARCO EXPORTADAS POR BRASIL (45.163 ENTRE 2002-2022) Japón 26.000 Estados Unidos 72.040 (54,9%) Bélgica 20.732 (15,8%) Japón 13.305 (10,1%) Estados Unidos 11.052 Alemania 7.025 (10,1%) Países Bajos 5.211 (3,9%) Alemania 2.774 Italia 2.346 (1,8%) Otros Italia 2.538 Portugal 2.164 Inglaterra 2.034 (1,9%) Portugal 1.950 Taiwán 1.384 (1,05%) Otros 849 Otros 3.747 (2,86%): Francia, Singapur, Corea del Sur, Eslovenia, España, Polonia, Suiza, Inglaterra, Gales, Australia, Hong Kong, Chile, Austria, Rusia, Escocia, China, Argentina, Eslovaquia, Rumanía, Vietnam, Costa Rica, Finlandia, Hungría, Paraguay, Sudáfrica y Perú. Canadá 1.245 (0,9%) Desde 2018, las autoridades brasileñas han confiscado casi 150.000 arcos y varas de madera a 33 arqueros. Las multas han ascendido a más de 10 millones €. Incautación en la región de Espírito Santo de un cargamento de troncos de Paubrasilia echinata. Imagen del escáner del aeropuerto de Río de Janeiro donde se ven las varas de Pernambuco. Maleta llena de varas de Paubrasilia echinata. Las varas de palo de Brasil cuestan menos de 8 euros en Brasil, pero una vez elaborados los arcos, pueden venderse por más de 2.500 euros cada uno. 8€ 2.500€ PRINCIPALES CONSUMIDORES DE ARCOS DE PERNAMBUCO TERMINADOS EN BRASIL (129.198 ENTRE 2002-2022) PIEZAS PARA ARCO EXPORTADAS POR BRASIL (45.163 ENTRE 2002-2022) Estados Unidos 72.040 (54,9%) Japón 26.000 Bélgica 20.732 (15,8%) Estados Unidos 11.052 Japón 13.305 (10,1%) Alemania 7.025 (10,1%) Países Bajos 5.211 (3,9%) Alemania 2.774 Italia 2.346 (1,8%) Otros 3.747 (2,86%) Italia 2.538 Portugal 2.164 Portugal 1.950 Inglaterra 2.034 (1,9%) Taiwán 1.384 (1,05%) Canadá 1.245 (0,9%) Otros 849 Otros 3.747 (2,86%): Francia, Singapur, Corea del Sur, Eslovenia, España, Polonia, Suiza, Inglaterra, Gales, Australia, Hong Kong, Chile, Austria, Rusia, Escocia, China, Argentina, Eslovaquia, Rumanía, Vietnam, Costa Rica, Finlandia, Hungría, Paraguay, Sudáfrica y Perú. Desde 2018, las autoridades brasileñas han confiscado casi 150.000 arcos y varas de madera a 33 arqueros. Las multas han ascendido a más de 10 millones €.

¿Qué significa pasar del Apéndice II al I?

Alrededor de 25.000 plantas y 5.000 animales están amparadas por las disposiciones de La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para la supervivencia de las especies. La CITES distingue tres niveles de protección: en el Apéndice I (máximo grado de protección) están incluidos 600 animales y 300 plantas; en el II, unos 1.400 animales y 25.000 plantas; y en el Apéndice III, unos 270 animales y 30 plantas.

En 2007 la madera de Pernambuco se incluyó en el Apéndice II de la CITES. ¿Qué supuso? A efectos de comercio, solo se permitía la compra venta de madera de Pernambuco cortada antes del año 2007. Lo que implicaba la exigencia de certificados en el comercio y utilización de esta materia prima. Esto es, cada artesano o proveedor de madera se vio obligado a declarar su stock para obtener este certificado CITES. La normativa, sin embargo, tiene un resquicio importante, ya que la exigencia de certificado se aplica solo a la materia prima (la madera) pero no al producto terminado (el arco). De modo que quien poseyera una madera posterior a 2007 la podría 'legalizar' usándola para fabricar el arco.

Si, tal y como las autoridades brasileñas han pedido, el Pernambuco pasa el mes que viene al Apéndice I, no habrá resquicio. Quedará totalmente prohibido su comercio y los arcos ya terminados necesitarán obtener una autorización oficial por parte de CITES, un trámite que no han explicado cómo se haría. «Las consecuencias serían gravísimas, la cultura musical del mundo depende de esos arcos. Es como si, de repente, quedaran prohibidos los lienzos de lino. ¿Qué hacemos con los cuadros de Museo del Prado?», clama el arquetero Francisco González.