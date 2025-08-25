Un museo de los horrores con el plástico escupido por el mar

Darío Menor Roma Lunes, 25 de agosto 2025, 00:23 Comenta Compartir

Un bote de lavaplatos Mistol vendido en los años 70 del siglo pasado en España apareció arenado el invierno pasado en una playa de Calabria, la región ubicada en la punta de la 'bota' que forma la península italiana. También provenía de nuestro país un envase de gel Sanex de la segunda mitad de los años 80, encontrado en la costa occidental de la isla de Cerdeña.

Son sólo dos ejemplos de la colección de Archeoplastica, el proyecto impulsado por el conservacionista italiano Enzo Suma, que ha creado un museo en Internet en el que pueden verse más de 500 objetos de plástico recuperados de las playas italianas. Se documenta su año de fabricación, lugar donde fue hallado e historia del objeto, que incluso puede contemplarse en detalle gracias a un visor en 3D. La iniciativa, con la que colaboran voluntarios por todo el país, organiza exposiciones temporales con las que trata de aumentar la conciencia social acerca de la contaminación de los mares y la prolongada supervivencia de los plásticos.

«La idea nació a finales de 2018 cuando paseando por la playa encontré un bote de gel para ponerte moreno cuyo precio estaba en liras. Hice un poco de búsqueda y descubrí que estuvo a la venta entre finales de los años 60 y principios de los 70», cuenta Suma, que trabaja como guía medioambiental y dedica a este proyecto su tiempo libre. «Yo soy de la zona adriática de la región de Apulia, en el sur de Italia, y aquí en invierno y en el inicio de la primavera llega muchísima basura a la playa debido a la corrientes.

Cuando empecé a colgar en las redes sociales las fotos de los objetos curiosos y antiguos que encontraba y vi los comentarios que suscitaban, me di cuenta de la oportunidad que había para reflexionar sobre la contaminación del mar con los plásticos. Tenían mucho potencial».

De aquella intuición nació el museo virtual (www.archeoplastica.it) y las más de diez exposiciones temporales organizadas en los últimos años por distintas localidades italianas. «Me encantaría ahora poder llevar la muestra a España», afirma Suma, a cuya colección incluso ha llegado algún envase recogido por italianos de vacaciones en nuestro país, como un bote de ketchup Ybarra con caducidad en octubre de 1983 encontrado en las Islas Baleares en 2022.

Cada año se producen en el mundo más de 400 millones de toneladas de nuevos plásticos, una cantidad que podría aumentar un 70% dentro de 15 años si no se aplican políticas de protección medioambiental. Las perspectivas no son nada halagüeñas, como muestra el fracaso con que concluyó la semana pasada la llamada 'cumbre del plástico' organizada en Ginebra, donde la ONU pretendía establecer un límite a la producción y establecer controles globales y legalmente vinculantes a los productos químicos tóxicos utilizados en la fabricación. «Esta ruptura en las negociaciones significa que la crisis del plástico continuará sin control», lamentó Erin Simon, vicepresidenta y directora de residuos plásticos y negocios de WWF. Se calcula que cada año llegan a los mares y océanos alrededor de 8 millones de toneladas de plástico, que causan graves daños en los organismos marinos y acaban entrando en la cadena alimentaria y afectando a los seres humanos. Hay residuos plásticos que tardan hasta 500 años en descomponerse.

Entre los últimos objetos en sumarse a la colección de Archeoplastica, cuyo envase más antiguo data de 1943, es un disco de 45 revoluciones que este verano ha localizado en una playa de Apulia un niño de 7 años.

«Sus padres nos siguen en redes sociales y me lo hicieron llegar. No es de vinilo, sino de un material plástico flexible», cuenta Suma. «Estaba ondulado y con algunos crustáceos pegados, pero lo limpié y con la ayuda de un secador pude enderezarlo y ponerlo en un tocadiscos. La sorpresa fue mayúscula al descubrir que sonaba la canción 'Il Mondo' de Jimmy Fontana, que salió en 1965».

