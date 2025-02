Murga asegura que «respeta» a los sindicatos pero «no comparte las formas» tras los abucheos de ayer a Urkullu

el correo Martes, 12 de mayo 2020, 14:16 | Actualizado 15:28h. Comenta Compartir

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha afirmado, tras los abucheos con los que fueron recibidos ella y el lehendakari, Iñigo Urkullu, ayer en el Hospital de Cruces, que «respeta» a los sindicatos y sus reivindicaciones, pero «no comparte las formas».

Murga ha explicado esta mañana, durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno que, su «papel en este momento es ir a los hospitales y a los centros de salud, aproximarme a los profesionales que están trabajando, conocer mejor como ha sido la respuesta a esta pandemia y de primera mano recoger aspectos para mejorar de cara al futuro«. Murga ha señalado que la visita de ayer, en la que le acompañó el lehendakari como máximo representante del Gobierno vasco, estaba »plenamente justificada«.

En ese sentido, ha indicado que «ayer, el lehendakari como institución» realizó junto a ella ese papel, por lo que «lo que realizábamos nosotros y cómo lo realizábamos es totalmente respaldado y justificado por todos», a la vez que ha reiterado que respeta a los sindicatos y sus reivindicaciones, pero «no comparte las formas».

También Andoni Ortuzar ha opinado sobre lo sucedido ayer. El dirigente jeltzale ha asegurado «aceptar las críticas» al tiempo que ha revelado que dos trabajadoras del hospital de Cruces le llamaron ayer para explicarle que los abucheos que recibió el lehendakari en su visita al centro no representaban el sentir general. «Incluso me dijeron que había gente que no eran ni trabajadores de Cruces», ha deslizado.

El líder del ejecutivo vasco recibió abucheos y gritos de «¡fuera, fuera!» cuando se disponía a acceder a una las zonas del hospital baracaldés que al inicio de la crisis tuvieron que se reconvertidas para atender a los pacientes afectados por el patógeno. Antes, alrededor de una decena de trabajadores del centro le esperaban en el hall de entrada con carteles en los que se exigía la dimisión de la titular del área de Salud, así como más contratación y condiciones dignas para la plantilla.