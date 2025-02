«El mundo no va a caerse si el TAV no llega a Navarra por Gipuzkoa»

Susana García Chueca (San Sebastián, 1969) fue concejal en su ciudad y portavoz socialista en las Juntas Generales de Gipuzkoa antes de asumir la Consejería ... de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco el año pasado. Uno de sus grandes cometidos es dar el empujón definitivo a la 'Y' vasca, la obra más cara que se ha ejecutado nunca en Euskadi. Y el origen de una gresca institucional y política inédita en el territorio a cuenta del enlace con Navarra.

- ¿Cómo han pasado las obras del TAV de costar 4.000 millones a 9.000?

- Tengamos en cuenta de cuándo es esa cifra de 4.000 millones, nada cuesta hoy lo que costaba en 2006. Con todo lo que ha pasado y ha llovido en este proyecto... Hubo años en los que apenas se invirtió en la 'Y' vasca, años totalmente perdidos en los que los precios siguieron subiendo. Todas las grandes obras tienen sus problemas. Y luego está, claro, la cuestión de la orografía vasca.

- Túneles y más túneles.

- En Gipuzkoa el 80% del trazado es en túnel o en viaducto. Eso no ha pasado cuando se ha ejecutado la alta velocidad en otras zonas del país.

- Alguna responsabilidad política habrá también. ¿Ha hecho su departamento algún estudio sobre el impacto económico negativo que le supone a Euskadi competir en inferioridad con otras comunidades donde el AVE lleva décadas implantado?

- No podemos cambiar el pasado así que lo que queda es trabajar con celeridad y mirar al futuro. No se ha hecho ese informe que me dice, y las cámaras de comercio tampoco me suena que lo hayan calculado. Sí que existen datos sobre el gran salto que puede suponer la llegada del TAV. No solo para las largas distancias, también para las cortas con los 'intercity'. Bilbao, Vitoria y San Sebastián estarán a 30 minutos de viaje con lo que eso supone para quien tenga que moverse para trabajar o estudiar. Será una revolución porque ya ha pasado en otros lugares.

- Hace un par de años decidieron dejar de hacer previsiones sobre cuándo se inaugurará la alta velocidad. ¿Lo hacen por no volver a meter la pata como tantos ministros y consejeros anteriormente o porque no lo tienen claro?

- Es más por lo primero. Cuando anuncias un proyecto, se retrasa y se hace eterno es normal que surja cierto descreimiento en la sociedad. Por eso mejor no ponerle día y hora a la inauguración e ir contando los hitos que se van cumpliendo. Ahora, por ejemplo, estamos culminando la reforma de la estación de San Sebastián, diseñando Abando y el túnel de 6 kilómetros que llevará el TAV a Bilbao, que es un obrón...

- El ministro Puente dijo la semana pasada que el TAV entrará en funcionamiento antes de 2030. ¿Le cuadra?

- Es el objetivo que se ha marcado el Gobierno central porque así lo requiere Europa para el trazado prioritario en España y en otros países. No está mal como objetivo.

- ¿Cuántos años funcionará la estación provisional de Basauri?

- No lo sé.

- No me va a decir si prefiere que el TAV llegue a Navarra por Álava o por Gipuzkoa, ¿verdad?

- Por donde marquen los criterios técnicos.

- ¿Qué le parece la guerra territorial que está generando esta cuestión?

- Con todo el respeto a que cada institución guipuzcoana o alavesa defienda a su territorio creo que debemos tener más prudencia y no plantear la cuestión como un agravio comparativo o pensar que todo es unos minutos más de viaje o menos. Y no debería abrirse un debate público cuando no tenemos todos los datos.

- Más que público, el debate es entre instituciones. La Diputación de Gipuzkoa ha dicho varias veces que el trazado por Ezkio es «irrenunciable».

- Ese arrimar el ascua a mi sardina... El mundo no va a caerse si el TAV no va a Navarra por Gipuzkoa. Y lo mismo con Álava. ¿Con qué datos se afirma que ese trazado es irrenunciable o una responsable política le dice al ministerio lo que tiene que hacer? Francamente, me sorprende.

- Algún dato sí que hay ya. Si hacer un túnel de 6 kilómetros para llevar el TAV al centro de Bilbao dice usted que es un «obrón», ¿qué sería hacer uno de 20 para que el TAV vaya de Gipuzkoa a Navarra por la Sierra de Aralar?

- Un obrón mayor. Pero hoy en día casi todo es posible.

«Honestos» en Usansolo

- ¿Por qué está costando tanto que arranquen las obras de la Línea 5 de metro?

- Hubo problemas al inicio, pero las obras ya están en marcha en los emboquilles de los tres tramos. Es verdad que si uno pasa cerca solo ve dos o tres personas y puede creer que no hay nada, pero todo pasa por dentro de la tierra. Nos pasa mucho en obras de este tipo.

- ¿La estación de Usansolo se quedará finalmente en la entrada de la localidad?

- Se ha trasladado a los vecinos que ponerla en el centro como piden no es eficaz ni eficiente con los criterios que se manejan en obras de esta envergadura. Creo que hemos sido honestos, la acercamos todo lo posible.

- ¿Por qué quieren ahora que la Línea 4 vaya a Rekalde por Moyua y no por Abando?

- Porque el soterramiento de Abando es una obra complejísima que no sabemos cuándo estará lista y cómo encajar el metro. Y no podemos esperar porque van pasando los años y hay unas necesidades vecinales justas que hay que atender.

- La Diputación debe cofinanciar esa obra y no acaba de aclarar su postura. ¿Es un problema de aumento de presupuesto? ¿De tener que empezar de nuevo?

- Entiendo que cuando ya había un acuerdo cerrado sobre Abando y queremos abrir nuevas puertas no es sencillo. Hay cambios que consensuar, cada institución tiene sus proyectos y sus presupuestos...

- ¿Falta sintonía política?

- No. Yo pondría en valor la relación de confianza.

- ¿Cuándo sabremos algo de la extensión de la Línea 3 al aeropuerto?

- El compromiso este mandato es estudiar esa ampliación. Luego, como en las economías familiares: paso a paso y priorizando porque para todo a la vez no hay dinero. Hay que recordar que además de nuestros proyectos en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa también estamos asumiendo obras del Gobierno central en la 'Y' vasca y en la Variante Sur Ferroviaria adelantando presupuesto.

- ¿Por qué cuesta tanto empezar una obra en Euskadi? No todo puede ser culpa del pez espinoso y las especies protegidas.

- Hay tantos trámites... Satisfacer al 100% lo que piden las distintas administraciones y conciliarlo con las exigencias de la ciudadanía de las zonas afectadas es imposible, cuesta. Yo he llegado recientemente a estas funciones y lo que puedo decir es que tarde, pero estamos llegando.

- Esperan iniciar las obras de la Variante Sur este año. ¿Si los jueces aceptan el recurso del Ayuntamiento de Barakaldo para que no se haga un viaducto en El Regato habrá que parar y rehacer el proyecto?

- Veremos. Entiendo que cada uno defienda lo suyo, pero espero que podemos seguir.

- ¿En qué va a notar la gente la recién estrenada gestión vasca de las Cercanías de Renfe?

- La prioridad es mejorar la accesibilidad. Después que sea asequible, cómodo, seguro... De la noche a la mañana no podemos cambiar todo pero el objetivo es atraer a más gente al tren.