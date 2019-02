Multas de hasta 1.500 euros por no limpiar la orina de los perros en Palma Prepara una ordenanza que obliga a los dueños a llevar agua para limpiar las micciones E. C. Jueves, 21 febrero 2019, 08:36

El Ayuntamiento de Palma sancionará con multas de 750 a 1.500 euros a los dueños de perros que no limpien la orina de sus animales en la calle. Todo aquel que pasee su mascota en Palma deberá llevar una botella con agua para verterla sobre las micciones. Esta es una de las medidas propuestas por la nueva ordenanza de bienestar animal aprobada por el Ayuntamiento, que aún se tiene que aprobar en el pleno la próxima semana.

La sanción por no recoger los excrementos de los perros es en la actualidad de 300 a 750 euros y pasará a ser de 750 a 1.500 euros. Con el mismo dinero se multará a quienes no limpien la orina, algo que hasta ahora no estaba sancionado.

El Ayuntamiento de Palma también tiene previsto crear la Oficina de Bienestar Animal y establecer un máximo de tres mascotas por vivienda, si bien se podrá extender este número bajo demanda formal, según ha anunciado este miércoles la regidora de Ecología, Neus Truyol.

Estas medidas son fruto de los acuerdos de la Junta de Gobierno de Cort del Área de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal de Cort e incluyen entre otras medidas cambio de cuantías para sancionar de forma más dura el maltrato o la tortura de animales, la obligación de esterilizar a los perros o la prohibición de tener animales encerrados «en malas condiciones».

En concreto, se establece un máximo de tres mascotas por vivienda plurifamiliar -perros, gatos o similares- y en caso de viviendas unifamiliares o viviendas aisladas, el número aumenta a cinco. Según Truyol, estas medidas pretender disminuir los casos en que se tienen una cantidad excesiva de animales o mal cuidados.

Llegar al sacrificio también está contemplado en la nueva ordenanza. A partir de ahora, el sacrificio solo estará contemplado ante una enfermedad muy grave o sufrimiento del animal y quien lo lleve a cabo por otras razones podría tener sanciones administrativas económicas graves.

Por otra parte, en la nueva ordenanza también se contempla nuevas cuantías que llegan hasta los 3.000 euros para sancionar faltas leves, graves o muy graves en la tenencia de animales. Por ejemplo, acciones como el dejar a una mascota acceder a un parque infantil que no permite la entrada de animales o el comercio ilegal de perros -un anuncio de venta en una farola- tendrán sanciones administrativas.

En lo referente al comercio ilegal, se prohibirá a partir de ahora cualquier intercambio monetario o no monetario (no incluyen las donaciones) de mascotas o animales domésticos. También se establece la obligación de esterilización de los perros que salgan de Son Reus -antes solo se obligaba por normativa a los gatos- o de perros potencialmente peligrosos o que estén en fincas rústicas no controladas.

En relación a los animales domésticos se prohíben en las zonas urbanas del municipio la tenencia y cría de animales de corral (gallinas, palomas, conejos, ovejas, caballos, cerdos, vacas o cabras). Asimismo, los propietarios de los inmuebles deben evitar el establecimiento de palomas en sus porches o buhardilla, aplicando medidas como cierres u otros. La ordenanza incluye incluso el cambio de nomenclatura de 'animales de compañía' por 'animales de familia'.