Multan con 10.800 euros a un hombre en Cantabria por abusar de manera continuada de su pareja cuando dormía La Audiencía Provincial de Cantabria le prohibe acercarse o comunicarse con ella durante tres años EL CORREO Miércoles, 15 mayo 2019, 13:50

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha impuesto una multa de 10.800 euros a un hombre como autor de un delito continuado de abuso sexual por realizar actos sexuales no consentidos con su pareja cuando ésta, que había ingerido alcohol, se encontraba dormida.

En una sentencia notificada recientemente, el tribunal considera además que concurre la circunstancia agravante de parentesco, ya que la pareja mantenía una relación análoga a la matrimonial, lo que «propició y facilitó que el acusado pudiera realizar con mayor impunidad los actos de naturaleza sexual probados», habida cuenta la confianza generada por la convivencia y el hecho de compartir el mismo lecho.

Así, condena al hombre a la máxima multa prevista en el Código Penal para los abusos sexuales: 24 meses, a razón de 15 euros al día, por lo que deberá afrontar el pago de 10.800 euros. Además, le prohíbe acercarse y comunicar con la que era su pareja por un plazo de tres años.

Junto a ello, el ahora condenado deberá indemnizar a la mujer en 5.000 euros por el daño moral causado. Según el relato de hechos, la pareja mantuvo una relación sentimental análoga a la matrimonial desde 2009 hasta mediados de 2017. En varias ocasiones, entre febrero de 2013 y octubre de 2016, el acusado aprovechaba que su pareja había ingerido alcohol y se quedaba profundamente dormida para desnudarla y eyacular sobre ella. Todo ello con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y sin que la mujer consintiera.

Cuando despertaba, la mujer comprobaba que no tenía ropa y que sobre su cuerpo se hallaban restos de semen. En alguna ocasión, advirtió de forma expresa a su pareja de que no tenía su consentimiento, y pese a ello, los hechos se repitieron en fechas posteriores.

Finalmente, en octubre de 2016, el hombre procedió del mismo modo, pero cuando se encontraba realizando tocamientos, la mujer se despertó y recriminó al acusado que no tenía su consentimiento para mantener relaciones sexuales.

Sin acreditar

La Audiencia considera que no se ha acreditado la existencia de penetración en los actos sexuales realizados por el acusado. Dado que los hechos se produjeron, según las propias manifestaciones de la mujer, tras haber ingerido cantidades de alcohol pequeñas o moderadas y teniendo además en cuenta que su sueño es ligero, «la sala no puede sino concluir que no resulta ajustado a las normas de la lógica concluir que los actos llevados a cabo por el acusado consistieran en penetraciones vaginales».

«De haber tenido lugar tales penetraciones, habida cuenta las condiciones psicofísicas de la testigo, a juicio de la sala la misma necesariamente tenía que haberse despertado en algún momento del coito», señala la sentencia, que continúa: «El hecho de que no se despertara, lo que evidencia es que dicha relación sexual completa no tuvo lugar».

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.