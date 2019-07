Multa de 4.000 euros a un corredor por agarrar al toro... y otras prohibiciones en el encierro de San Fermín Imagen del encierro de hoy. / EFE La normativa prohibe llevar chancletas, esperar en portales ante de las salida de las reses, correr bebido... YOLANDA VEIGA Sábado, 13 julio 2019, 15:31

La carrera le ha salido cara a un corredor del encierro de Sanfermines. La Policía Municipal de Pamplona ha multado a un joven valenciano de 26 años con 4.000 euros por haber agarrado dos días al toro por el cuerpo o por el lomo, algo prohibido en la ordenanza que regula las condiciones del encierro. El corredor agarró a los astados la primera vez el 10 de julio y otra vez el día 12, por lo que le han castigado con 1.000 y 3.000 euros (por reincidente), respectivamente. El joven ha sido identificado este sábado cuando se disponía a correr nuevamente el encierro. «Nos gustaría no tener que hacerlo pero hay gente que se empeña», han explicado a través de Twitter los agentes tras identificar al corredor infractor.

Agarrar a los astados es una de las conductas prohibidas durante los encierros de Sanfermin. Pero no la única. De hecho, la lista es larga. La firma el Ayuntamiento pamplonés y advierte en primer lugar, que el encierro no permite corredores menores de edad. Ni tampoco personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de las drogas. Tampoco vale esperar en rincones, ángulos muertos, portales... antes de la salida de las reses , rebasar las barreras policiales o colocarse en lugares del itinerario no autorizados.

Agarrar, hostigar o maltratar a las reses es otra de las conductas prohibidas, prohibición en la que se encuadra la sanción impuesta a este corredor. Citar a las reses o llamar su atención y correr hacia ellas o detrás también son situaciones sancionables.

Las puertas de comercios y los portales ubicados en el trayecto deben estar cerradas, no se puede invadir el espacio de la carrera con ningún objeto ni quedarse parado en el recorrido impidiendo el paso a los demás corredores.

Los corredores debe ir adecuadamente vestidos y calzados -nada de tacones o chanclas- para la carrera y no llevar encima mochilas, vasos, cámaras de fotos, etc... A propósito de esto, solo pueden sacar fotos y grabar imágenes personal autorizado.