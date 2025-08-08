El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mueren 12 turistas tras beber alcohol casero en uno de los hoteles favoritos de Putin

Testigos relatan que, en un primer momento, pensaron que los afectados presentaban síntomas de una resaca severa

Rochell De Oro Salgado

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:26

Al menos doce personas han muerto por el consumo de alcohol casero adquirido en el Bazar Kazachiy de Sochi, un popular destino turístico a orillas del Mar Negro frecuentado por el presidente ruso. Las autoridades han detenido a dos mujeres como presuntas responsables de distribuir la bebida adulterada.

Entre las víctimas se encuentran Maxim Smetanin, de 37 años, y su esposa Darya, de 35, quienes sufrieron ceguera súbita y fallo renal antes de fallecer durante su viaje de regreso a Voronezh. Además de los Smetanin, murieron tres familias con edades comprendidas entre los 42 y los 69 años, así como dos turistas procedentes Chelyabinsk que habían visitado Sochi.

Testigos relatan que, en un primer momento, pensaron que los afectados presentaban síntomas de una resaca severa, ya que «perdieron el conocimiento rápidamente». La portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk, ha confirmado que el metanol, sustancia tóxica usada en anticongelantes, fue el componente letal encontrado en las bebidas.

Este incidente revela la peligrosa proliferación de alcohol ilegal en Rusia, donde se estima que el 30% del mercado corresponde a bebidas sin regulación. En 2021 se produjo una situación similar: 64 personas resultaron afectadas y 32 de ellas fallecieron en la provincia de Oremburgo.

