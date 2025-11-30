El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estado en el que quedó el coche en el que viajaban los tres amigos. DM

Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria

Los fallecidos, de 22, 23 y 25 años, eran vecinos de la zona. El siniestro tuvo lugar a las 00.30 horas y no hubo más vehículos implicados

Daniel Martínez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:40

Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años han muerto en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en Virgen de la ... Peña (en Cabezón de la Sal). Los fallecidos (tres chicos) eran vecinos en la zona.

