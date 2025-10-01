Muere Jane Goodall, la niña que quiso ser Tarzán Fallece a los 91 años la investigadora británica, que en 2003 ganó el Príncipe de Asturias por haber sido una pionera en el estudio de los chimpacés

La científica Jane Goodall, falleció este miércoles a los 91 años «por causas naturales», según informó el instituto que lleva su nombre. La etóloga, que convirtió su amor infantil por los primates en una forma de vida para protegerles, está considerada una pionera en el estudio de los chimpancés, trabajo que en 2003 le permitió ser merecedora del premio Príncipe de Asturias por su «trascendental aportación científica para comprender las raíces del comportamiento y la cultura humana, y su esfuerzo sincero y comprometido por llevar a todas las capas sociales el resultado de su trabajo».

Goodall fue toda su vida una activista global en defensa del medio ambiente. Por eso no perdía oportunidad de repartir panfletos o hablar sobre sus programas de conservación de animales y actividades por la paz. Primatóloga convertida en conservacionista, convirtió su amor por la vida silvestre en una forma de existir. Ese amor por los animales salvajes la llevó desde un pueblo costero inglés a África y, luego, a recorrer el mundo en un intento de comprender mejor a los chimpancés, de potenciar las acciones del ser humano para proteger el hábitat de estos primates y de promover la salud del planeta en general.

Nació en una casa sin mucho dinero en el barrio londinense de Hampstead, creció protegida por la voluntad benéfica de una madre que le inculcó el valor esencial que a ella le gustaba escribir en las dedicatorias de sus fotos que entregaba a los niños: «Sigue tus sueños». El sueño de la niña Goodall era convertirse en Tarzán. Quería vivir en la selva, lejos de la civilización, entre los animales. Lo hizo en cuanto pudo y, tras sus primeros trabajos en Kenia y la entonces Tanganica, regresó a Inglaterra para estudiar en Cambridge y conseguir la reválida académica que le permitiría obtener becas.

Entre los chimpancés de Gombe, ahora Tanzania, descubrió que «los humanos no somos los únicos seres en el planeta que tenemos personalidades», que hay una línea difusa entre lo humano y lo animal y que «los chimpancés son, como los humanos, impredecibles, agresivos», pero desarrollados para vivir en la selva.

Goodall consiguió su reputación académica por investigaciones que mostraban que los chimpancés eran capaces de fabricar utensilios y que podían hacer la guerra por el dominio territorial. A la observación de los animales -«quizás las mujeres, por el hecho de tener que cuidar de los bebés, tenemos más paciencia y eso nos da ventaja como observadoras»- unió una conciencia sobre la conservación y sobre la naturaleza humana.

«Tenemos una responsabilidad para cuidar de los animales y podemos hacerlo porque, a pesar de que los medios de comunicación siempre destacan los aspectos negativos de los humanos, tenemos, como los chimpancés, tendencias agresivas, pero también somos capaces del amor y de la compasión», decía.

Goodall pasaba trescientos días del año «en la carretera», en un continuo viaje por el mundo para impartir conferencias, mantener las actividades de su instituto -dedicado a la promoción de la investigación en la vida animal y la extensión de una cultura conservacionista- y su labor como embajadora de la paz de la ONU.

Trastocó las normas científicas

La investigadora británica fue pionera en su campo, tanto como científica en la década de 1960 como por su trabajo en el estudio del comportamiento de los primates. Abrió camino para que otras mujeres siguieran su ejemplo. También atrajo al público a la naturaleza, asociándose con la National Geographic Society para conseguir que sus amados chimpancés llegaran a las vidas de todo aquel interesado en la naturaleza a través de películas, televisión y revistas.

Trastocó las normas científicas de la época, dándoles nombres a los chimpancés en lugar de números, observando sus personalidades distintas, sus relaciones familiares y emociones. También descubrió que, al igual que los humanos, usan herramientas.

Pero, ¿tienen los chimpancés aquellos sentimientos que entre los humanos crean el prestigio de los príncipes y la honra de los premios? Ella aseguraba que, en cierta manera. «Tienen gobernantes a los que llamamos machos alfa y existe una gran competencia para alcanzar una alta posición en el grupo. Y, cuando llegan al poder, parece que el poder es en sí mismo el premio. Los jóvenes saludan a los poderosos con mucho agasajo y el poderoso puede darles palmadas condescendientes en la cabeza. También pueden tener un mejor acceso a las hembras. Parecen precursores de todo lo que hacemos: del amor y del odio».

La intimidad con los chimpancés, cuyo ADN es muy similar al de los humanos, no borró sus creencias religiosa. Se educó con su madre en la fe protestante y era evolucionista, pero creía también «en un poder espiritual que sobrevive a la muerte de alguna manera».

